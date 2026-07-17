프로배구 정관장, SNS 통해 지도자 관련 사안에 공식 사과

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정관장이 SNS에 올린 구단 공식 사과문 정관장 SNS 캡처
여자 프로배구 정관장이 구단공식 SNS에 최근 불거진 지도자 관련 사안에 대해한 사과문을 게시하며 머리를 조아렸다.
정관장 구단은 17일 소셜미디어(SNS)에 “최근 보도된 지도자 관련 사안으로 팬 여러분께 큰 심려를 끼쳐드린 점 깊이 사과드린다”는 내용의 사과문을 올렸다. 정관장 측은 “구단은 올해 5월 해당 사안을 인지한 즉시 관련 구성원을 보호하기 위한 분리 조치를 하고 스포츠윤리센터에 신고하는 등 필요한 조치를 취했으며 조사에 성실히 협조하고 있다”고 밝힌 뒤 “조사 결과에 따라 관련 규정과 절차에 의거해 필요한 후속 조치를 이행하겠다. 선수단 보호를 최우선으로 삼고 예방 교육과 관리 체계도 더욱 강화하겠다”고 덧붙였다.
정관장은 지난 1월 당시 팀 소속이던 A 코치가 선수단 회식 자리에서 부적절한 행위를 한 것으로 알려져 도마에 올랐다. 정관장 구단은 지난 5월 뒤늦게 문제를 인지하고 즉시 관련자들을 분리 조치한 뒤 스포츠윤리센터와 한국배구연맹(KOVO)에 해당 사안을 신고했다. A 코치는 문제가 불거지자 사직서를 제출하고 팀을 떠난 상태다. KOVO는 스포츠윤리센터의 조사 결과에 따라 상벌위원회 개최 여부를 결정할 예정이다.
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