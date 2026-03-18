체육공단, 카이스트와 불법스포츠 도박 예방·단속 위한 인공지능 기술 교류 업무협약 체결

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국민체육진흥공단은 18일 한국과학기술원(카이스트) 사이버보안연구센터와 불법 스포츠 도박 예방·단속을 위한 인공지능(AI) 신기술 교류 업무협약을 체결했다고 밝혔다.서울 송파구 서울올림픽파크텔에서 지난 17일 열린 협약식에는 양 기관 관계자가 참석해 불법 스포츠 도박의 온라인·모바일 확산에 대응키로 했다. 이를 위해 선제적 예방 및 단속 역량 강화를 위한 AI 기반 신기술 교류 협력 체계의 본격 추진을 위해 힘을 모으기로 약속했다.양 기관은 날로 지능화·조직화되고 있는 불법 스포츠 도박에 선제적으로 대응하기 위해 AI, 빅데이터, 데이터 분석 기술을 현장 단속 및 예방 정책에 접목하고 기관 간 연구·기술 협력을 이어갈 예정이다.