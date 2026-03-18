체육공단, 카이스트와 불법스포츠 도박 예방·단속 위한 인공지능 기술 교류 업무협약 체결

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체육공단, 카이스트와 불법스포츠 도박 예방·단속 위한 인공지능 기술 교류 업무협약 체결

이제훈 기자
이제훈 기자
입력 2026-03-18 14:08
수정 2026-03-18 14:08
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국민체육진흥공단 제공
국민체육진흥공단 제공


국민체육진흥공단은 18일 한국과학기술원(카이스트) 사이버보안연구센터와 불법 스포츠 도박 예방·단속을 위한 인공지능(AI) 신기술 교류 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

서울 송파구 서울올림픽파크텔에서 지난 17일 열린 협약식에는 양 기관 관계자가 참석해 불법 스포츠 도박의 온라인·모바일 확산에 대응키로 했다. 이를 위해 선제적 예방 및 단속 역량 강화를 위한 AI 기반 신기술 교류 협력 체계의 본격 추진을 위해 힘을 모으기로 약속했다.

양 기관은 날로 지능화·조직화되고 있는 불법 스포츠 도박에 선제적으로 대응하기 위해 AI, 빅데이터, 데이터 분석 기술을 현장 단속 및 예방 정책에 접목하고 기관 간 연구·기술 협력을 이어갈 예정이다.

이제훈 전문기자
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