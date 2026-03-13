체육공단, 스포츠 포인트제 확대 등 국민과의 13대 약속 과제 발표

방금 들어온 뉴스

체육공단, 스포츠 포인트제 확대 등 국민과의 13대 약속 과제 발표

이제훈 기자
이제훈 기자
입력 2026-03-13 10:33
수정 2026-03-13 10:33
국민체육진흥공단 제공
국민체육진흥공단 제공


국민체육진흥공단은 13일 모든 국민이 평생 즐기는 케이(K)-스포츠 허브 실현을 위한 공단 임직원의 실천 의지를 담아 스포츠 포인트제 확대 등이 포함된 2026년 ‘국민과의 약속 13대 과제’를 발표했다.

이번 13대 과제는 2030년을 목표로 지난해 수립한 중장기 전략의 구체적 추진을 통한 대국민 서비스 혁신을 위해 마련됐다. 임직원의 자발적 혁신을 통해 국민이 실제로 체감할 수 있는 체육 복지 정책을 추진하겠다는 전사적인 의지를 담았다는 것이 체육공단 설명이다.

13대 과제로는 스포츠 포인트제 확대, 인공지능(AI)과 데이터로 내 몸에 딱 맞는 ‘초개인 운동처방’ 제공, 낡은 운동장을 ‘최첨단 스마트 체육센터’로 개조, ‘K-스포츠 혁신기업’ 집중 육성 등이 포함됐다.

하형주 이사장은 “2026년은 첨단 기술이 스포츠에 융합되어 국민 누구나 일상에서 맞춤형 스포츠를 즐기고 케이(K)-스포츠가 글로벌 문화가 되어 세계무대로 뻗어나가는 도약의 해가 될 것”이라며 “이번에 공표한 13대 과제의 차질 없는 이행을 통해 국민에게 사랑받고 신뢰받는 투명한 공공기관으로 거듭나겠다”라고 밝혔다.

이제훈 전문기자
위로