체육공단, 패럴림픽 선수단에 격려금 2000만원 전달

방금 들어온 뉴스

이제훈 기자
이제훈 기자
입력 2026-03-11 14:26
수정 2026-03-11 14:26
국민체육진흥공단 제공
국민체육진흥공단 제공


국민체육진흥공단은 11일 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽에 참가한 한국 선수단의 선전을 기원하며 격려금을 전했다고 밝혔다.

박용철 체육공단 전무이사는 지난 10일 이탈리아 코르티나담페초에 마련된 한국 국가대표 선수촌을 방문해 양오열 선수단장에게 격려금 2000만원을 전달했다.

박용철 전무이사는 “수많은 역경을 이겨내고 패럴림픽 무대에 선 우리 선수들의 땀과 열정에 깊은 경의를 표한다”라며 “모든 선수가 부상 없이 건강하게 아름다운 도전을 펼치고 돌아오길 온 국민과 함께 응원할 것”이라고 말했다.

체육공단은 올림픽·패럴림픽 등 주요 국제 대회마다 국가대표 선수단의 경기력 향상을 위한 격려금을 지원하며 대한민국 장애인·비장애인 스포츠의 든든한 후원자 역할을 하고 있다.

이제훈 전문기자
위로