여수 디오션 CC···‘까르마·디오션컵골프구단대항전 with ANEW GOLF’ 20일 개막

국내 유일 여자프로골프구단 대항전

이미지 확대 여수 디오션 컨트리클럽 닫기 이미지 확대 보기 여수 디오션 컨트리클럽

이미지 확대 까르마·디오션 컵 골프구단 대항전 포스터 닫기 이미지 확대 보기 까르마·디오션 컵 골프구단 대항전 포스터

이미지 확대 여수 디오션 컨트리클럽 닫기 이미지 확대 보기 여수 디오션 컨트리클럽

전남 여수시 소재의 디오션 컨트리클럽(파72·6170야드)에서 오는 20일부터 사흘간 한국여자프로골프(KLPGA) 최강 구단을 가리는 ‘까르마·디오션 컵 골프구단 대항전 with ANEW GOLF’가 열린다.올해로 5회째를 맞이하는 본 대회는 국내 유일의 여자프로골프구단 대항전이다. 구단의 명예를 건 차별화된 팀플레이 방식과 공격 골프가 선사하는 박진감 넘치는 승부로 큰 주목을 받아왔다.매년 KLPGA투어 국내 개막을 앞둔 3월 중순 개최돼 선수들이 실전 감각을 끌어올리고 기량을 점검할 수 있는 최적의 무대가 되었다. 특히 개최지인 여수를 비롯한 전남 지역 갤러리들의 폭발적인 관심과 열띤 응원이 더해지며 지역을 대표하는 골프 축제로 확고히 자리매김했다.이번 대회에는 한국여자프로골프(KLPGA) 투어를 대표하는 9개 골프 구단과 대한골프협회(KGA) 여자골프 국가대표팀까지 총 10개 팀이 출전한다. 1~2라운드는 두 명의 선수가 하나의 공을 번갈아 치는 포섬 스트로크 방식으로 진행되며, 최종 라운드는 매 샷마다 팀원 중 더 유리한 지점에 놓인 공을 선택해 다음 플레이를 이어가는 스크램블 방식으로 진행된다. 이를 통해 선수들의 공격적인 플레이를 유도해 많은 버디와 이글을 만들어내며 마지막까지 손에 땀을 쥐는 치열한 승부의 묘미를 선사할 예정이다.올해 가장 유력한 우승 후보로는 이예원, 이다연, 배소현 등 스타 군단을 보유한 ‘초대 챔피언’ 메디힐 골프단이 꼽힌다. 메디힐은 화려한 라인업을 바탕으로 초대 우승의 영광을 재현하겠다는 각오다. 이에 맞서 지난 시즌 KLPGA 구단랭킹 1위에 오르며 최고 전력을 증명한 삼천리 역시 고지원, 서교림, 전예성 등을 앞세워 우승을 정조준하고 있다. 이 밖에 베테랑 최은우가 속한 아마노코리아, 통산 4승을 기록하고 있는 성유진을 필두로 한 대방건설 등 구단대항전 경험이 풍부한 구단도 참여한다. 전원 2000년대 생으로 구성된 SBI저축은행, 지난달 아시아·태평양여자아마추어선수권대회에서 우승한 양윤서가 출전하는 여자골프 국가대표팀(KGA)도 패기 넘치는 최정예 전력으로 출사표를 던졌다.이번 대회의 신규 타이틀 스폰서인 까르마(CALMA)는 1999년 국내 최초로 메모리폼을 상용화한 이후 27년간 한국인의 체형을 연구해온 프리미엄 수면 솔루션 브랜드다. ‘허리가 편안한 매트리스’라는 슬로건 아래 인체공학적 설계와 고기능성 메모리폼 기술을 접목해 척추 부담을 최소화하는 프리미엄 제품을 선보이고 있다. 까르마는 대회장을 찾은 갤러리들에게 현장 추첨을 통해 프리미엄 베개를 선물하며 골프 축제 분위기를 한층 더할 예정이다.대회가 열리는 디오션 컨트리클럽의 변화도 주목할 만하다. ‘바다를 품은 골프장’으로 불리는 디오션 컨트리클럽은 곧 완공을 앞둔 신축 클럽하우스 오픈을 통해 지역을 대표하는 골프장으로 도약할 준비를 마쳤다. 더불어 기존 18홀에서 27홀로 확장하는 신규 9홀 증설도 지속적으로 추진하고 있어, 향후 여수 화양지구와 남도 골프 관광 발전에 크게 기여할 것으로 기대를 모은다.까르마와 디오션리조트가 주최하고 크라우닝이 주관하는 이번 대회는 SBS골프를 통해 전 라운드 오전 11시부터 오후 5시까지 생중계된다. 대회 입장 티켓은 전일권으로 3만원에 판매한다.네이버 예약과 디오션리조트 현장 구매를 통해 예매할 수 있다.