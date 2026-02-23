PGA 첫 우승 브리지먼, 세계랭킹 20위로 도약…김시우는 1계단 하락해 27위

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

PGA 첫 우승 브리지먼, 세계랭킹 20위로 도약…김시우는 1계단 하락해 27위

권훈 기자
입력 2026-02-23 16:04
수정 2026-02-23 16:04
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
아내 헤일리와 함께 우승 트로피를 든 브리지먼.
아내 헤일리와 함께 우승 트로피를 든 브리지먼.


23일(한국시간) 미국프로골프(PGA)투어 특급 대회 제네시스 인비테이셔널에서 생애 첫 우승을 차지한 제이컵 브리지먼(미국)이 세계랭킹 20위로 올라섰다.

대회가 끝난 뒤 발표된 남자 골프 주간 세계랭킹에서 브리지먼은 지난주 52위에서 32계단 상승했다.

공동 34위로 다소 기대에 미치지 못한 김시우는 27위로 지난주보다 1계단 하락했다.

손목 부상 여파로 대회에 출전하지 못하고 있는 임성재도 지난주 68위에서 70위로 떨어졌다.

김시우와 함께 공동 34위를 차지한 김주형은 2계단 올라서 116위에 자리했다.


비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

톱10 행진을 18경기에서 마감한 스코티 셰플러(미국)와 준우승한 로리 매킬로이(북아일랜드)는 1, 2위를 지켰다.
권훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
제이컵 브리지먼이 제네시스 인비테이셔널에서 거둔 성과는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로