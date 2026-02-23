톱10 진입 불발 아쉬움 속 김재열, 원윤종 잇따른 당선으로 스포츠 외교 지평 넓혀

이미지 확대 김대현 문체부 제2차관, 김재열 집행위원과 만남 김대현 문체부 제2차관, 김재열 집행위원과 만남

(서울=연합뉴스) 김대현 문화체육관광부 제2차관(오른쪽)이 20일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 경기장에서 김재열 국제올림픽위원회(IOC) 집행위원 겸 국제빙상경기연맹(ISU) 회장과 기념촬영하고 있다. 2026.2.21 [문화체육관광부 제공. 재판매 및 DB 금지]

photo@yna.co.kr

(끝)





<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 닫기 이미지 확대 보기 김대현 문체부 제2차관, 김재열 집행위원과 만남 김대현 문체부 제2차관, 김재열 집행위원과 만남

(서울=연합뉴스) 김대현 문화체육관광부 제2차관(오른쪽)이 20일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 경기장에서 김재열 국제올림픽위원회(IOC) 집행위원 겸 국제빙상경기연맹(ISU) 회장과 기념촬영하고 있다. 2026.2.21 [문화체육관광부 제공. 재판매 및 DB 금지]

photo@yna.co.kr

(끝)





<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

이미지 확대 원윤종 IOC 선수위원 당선…한국인 3번째·동계 출신 최초 원윤종 IOC 선수위원 당선…한국인 3번째·동계 출신 최초

(밀라노=연합뉴스) 한국 봅슬레이 ‘레전드’ 원윤종이 한국인으로는 세 번째이자 한국 동계 스포츠 선수 출신으로는 최초로 국제올림픽위원회(IOC) 선수위원이 됐다.

원윤종은 19일 이탈리아 밀라노의 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 선수촌에서 발표된 IOC 선수위원 투표 결과 11명의 후보 중 1위를 차지해 선수위원에 당선됐다. [대한체육회 제공. 재판매 및 DB 금지] 2026.2.20 [대한체육회 제공. 재판매 및 DB 금지]

photo@yna.co.kr

(끝)





<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 닫기 이미지 확대 보기 원윤종 IOC 선수위원 당선…한국인 3번째·동계 출신 최초 원윤종 IOC 선수위원 당선…한국인 3번째·동계 출신 최초

(밀라노=연합뉴스) 한국 봅슬레이 ‘레전드’ 원윤종이 한국인으로는 세 번째이자 한국 동계 스포츠 선수 출신으로는 최초로 국제올림픽위원회(IOC) 선수위원이 됐다.

원윤종은 19일 이탈리아 밀라노의 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 선수촌에서 발표된 IOC 선수위원 투표 결과 11명의 후보 중 1위를 차지해 선수위원에 당선됐다. [대한체육회 제공. 재판매 및 DB 금지] 2026.2.20 [대한체육회 제공. 재판매 및 DB 금지]

photo@yna.co.kr

(끝)





<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

23일(한국시간) 폐막한 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 한국은 톱10 진입이 불발되며 아쉬움을 남겼지만 김재열 국제빙상경기연맹(ISU) 회장이 국제올림픽위원회(IOC) 집행위원으로 선출되고 원윤종이 IOC 위원으로 당선되는 등 스포츠 외교 지평을 넓힐 수 있는 성과도 마련했다.김 위원은 지난 4일 이탈리아 밀라노의 메인미디어센터(MMC)에서 열린 제145차 IOC 총회 집행위원 선거에서 유효표 100표 중 찬성 84표, 반대 10표, 기권 6표를 받아 당당히 선출됐다.IOC 집행위원회는 위원장 1명과 부위원장 4명, 위원 10명으로 이루어진 최고 의사결정 기구로 한국인 출신 IOC 집행위원으로는 고 김운용 전 IOC 부위원장에 이어 김 위원이 두 번째다. 무엇보다도 IOC 집행위원은 총회 의제 수립과 주요 정책 및 현안 결정, IOC 위원 선출, 올림픽 개최지 선정 등 굵직한 행정을 모두 다룬다는 점에서 한국의 스포츠 외교를 넓힐 수 있는 중요한 자리다.지난 2011년 대한빙상경기연맹 회장으로 당선되면서 스포츠와 연을 맺은 김 위원은 대한체육회 부회장도 역임하면서 꾸준히 체육계와 연을 이어왔다. 2022년 6월 ISU 회장에 당선됐고 이듬해 10월 IOC 총회에서 역대 12번째 한국인 IOC 위원으로 선출됐다.IOC 집행위원 자리까지 맡게 된 그는 기자들과 만나 “이 자리까지 올 수 있었던 것은 국제 스포츠계에서 우리나라 위상이 높아졌다는 것”이라며 “선배들이 노력하시고 국제 스포츠계에서 증명하셔서 제가 여기까지 올 수 있었다고 생각한다. 책임감도 느낀다”고 소감을 밝혔다.무엇보다도 김 위원의 당선으로 전라북도가 추진하고 있는 2036년 하계올림픽 유치에도 일정 부분 도움이 될 가능성이 있다.김 위원은 “올림픽 개최국 선정 방식을 두고 논의 중”이라면서도 “한국은 동계, 하계, 동계청소년올림픽까지 세 차례 올림픽을 개최했는데 성공적이었다. 올림픽뿐 아니라 세계선수권대회, 월드컵 대회를 하면 만족도가 높다. 그만큼 신뢰가 쌓인 상태”라고 분위기를 전했다.김 위원 당선이라는 낭보와 함께 대회 막바지에는 한국 봅슬레이의 전설인 원윤종의 IOC 선수위원 당선이라는 낭보가 전해졌다.원 위원은 지난 19일 IOC가 이탈리아 밀라노 선수촌 단장회의홀(CDM)에서 발표한 IOC 선수위원 투표에서 총 1176표를 획득해 전체 11명 후보 중 1위로 당선됐다.2008년 베이징 대회에서 당선된 문대성(태권도), 2016년 리우데자네이루 대회에서 선출된 유승민(탁구) 현 대한체육회장에 이어 한국 출신 역대 3번째 IOC 선수위원으로 동계올림픽 종목 출신 중 최초라는 점에서 더욱 의미가 깊다.IOC 선수위원은 IOC 위원과 똑같은 권리와 의무를 가지며 총회 의결권을 행사할 수 있어 올림픽 개최지는 물론 종목 선정 등에도 관여할 수 있다. 한국은 IOC 위원 2명을 보유하게 됐으며 국제 스포츠계에서 우리의 목소리를 대변할 수 있는 위원이 더욱 많아졌다.당선이 쉽지 않을 것이라는 전망도 있었지만 발품을 팔며 1위로 당당히 선출됐다. 원 위원은 “IOC 선수위원 선거를 준비하면서 마음에 새겨놓은 게 있는데 진정성이다. 선수들을 직접 만나서 소통하고 그들의 목소리를 직접 듣는 게 선수들에게 다가가는 첫걸음이라 생각했다. 진정성을 가지고 유세에 돌입했는데 마음먹은 대로 잘 지켜진 것 같다”고 말했다.그는 “선수위원으로서 외적으로 살피는 것은 눈이 없는 나라에서의 동계 스포츠 발전이다. 다양한 나라가 동계올림픽에 참가할 수 있도록 청소년을 지원하는 활동을 하고 싶다”고 소감을 전했다.