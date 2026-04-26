‘고유가 피해지원금’ 내일부터 지급

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26일 서울시내 전통시장에 고유가 피해지원금 사용가능 안내문이 붙어있다. 중동 전쟁 여파에 따라 소득 하위 70% 국민에게 1인당 10만~60만원을 차등 지원하는 ‘고유가 피해 지원금’ 지급이 내일부터 시작된다. 차상위계층 등 취약계층을 대상으로 우선 지급이 이뤄지고, 나머지 70% 국민은 소득 기준 등으로 대상을 선별해 5월 18일부터 지원금이 지급될 전망이다. 2026.4.26 홍윤기 기자
26일 서울시내 전통시장에 고유가 피해지원금 사용 가능 안내문이 붙어 있다.
중동 전쟁 여파에 따라 소득 하위 70% 국민에게 1인당 10만~60만 원을 차등 지원하는 ‘고유가 피해 지원금’ 지급이 내일부터 시작된다.
차상위계층 등 취약계층을 대상으로 우선 지급이 이뤄지고, 나머지 70% 국민은 소득 기준 등으로 대상을 선별해 5월 18일부터 지원금이 지급될 전망이다.
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