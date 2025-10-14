국민체육진흥공단, 스포츠의날 맞아 체육인 우대 제휴카드 출시

국민체육진흥공단, 스포츠의날 맞아 체육인 우대 제휴카드 출시

이제훈 기자
이제훈 기자
입력 2025-10-14 11:08
수정 2025-10-14 11:08
국민체육진흥공단 제공
국민체육진흥공단 제공


국민체육진흥공단은 오는 15일 ‘스포츠의 날’을 시작으로 ‘체육인 우대 제휴카드’를 공식 출시한다고 14일 밝혔다.

체육인복지법에 따른 등록 체육인을 대상으로 발급되는 ‘체육인 우대 제휴카드’는 체육공단과 하나카드가 공동으로 기획·운영하며 카드 소지자는 서울올림픽파크텔을 비롯한 전국 제휴 가맹점에서 할인 혜택을 누릴 수 있다.

카드 신청은 체육인 본인이 ‘체육인복지 지원 포털사이트’에서 신청할 수 있으며 상세한 혜택 내용 또한 해당 누리집에서 확인하면 된다. 체육공단은 제휴 가맹점을 지속적으로 확대하고 카드 이용 빅데이터를 기반으로 체육인 생활·소비 패턴을 분석해 맞춤형 복지정책 개발에 적극 활용할 예정이다.

하형주 이사장은 “이 카드는 체육인 삶의 질을 높이기 위한 첫걸음”이라며 “카드 출시를 스포츠 복지 확장을 위한 시작점으로 삼고 더욱 다양한 복지 제공을 위해 지속적인 노력을 기울이겠다”라고 밝혔다.

이제훈 전문기자
