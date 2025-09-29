국민체육진흥공단, 지자체와 스포츠토토 판매점 합동 점검

이미지 확대 국민체육진흥공단은 29일 인천 계양구청, 한국스포츠레저와 함께 스포츠토토 판매점에 대한 합동점검을 진행했다고 밝혔다. 국민체육진흥공단 제공 닫기 이미지 확대 보기 국민체육진흥공단은 29일 인천 계양구청, 한국스포츠레저와 함께 스포츠토토 판매점에 대한 합동점검을 진행했다고 밝혔다. 국민체육진흥공단 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국민체육진흥공단은 29일 인천 계양구청, 한국스포츠레저와 함께 스포츠토토 판매점에 대한 합동점검을 진행했다고 밝혔다.이번 점검은 국민체육진흥법 개정에 따라 스포츠토토 판매한도 초과 위반 판매점 단속 권한이 지자체에 부여된 이후 첫 번째 점검이다.체육공단은 지난 2024년 문화체육관광부의 조사 업무 지침 예규 제정 후 지난해부터 지자체 조사 가이드라인을 마련해 배포하고 온오프라인 교육을 지원하는 등 제도 정착을 위해 노력해 왔다. 체육공단은 전국 지자체와의 합동점검을 단계적으로 확대해 나갈 예정이다.체육공단 관계자는 “앞으로도 건전한 체육진흥투표권 사업 환경 조성을 위해 지속적인 노력을 기울일 것”이라고 밝혔다.