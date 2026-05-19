양향자 단식장 찾은 장동혁 “대통령이 삼전 파업 해결해야”

장동혁 삼성전자 평택캠퍼스 앞 단식장 찾아

“민주당 노봉법 통과시켜놓고 뒷짐만” 지적

장 “힘든 결단 감사”…양 “국민의힘이 할 일”

캠프 총괄선대 김문수, 유의동 후보 등 방문

이미지 확대 국민의힘 상임선거대책위원장인 장동혁 대표가 19일 경기도 삼성전자 평택캠퍼스에서 삼성전자 노사 대타협을 촉구하며 단식하는 국민의힘 양향자 경기도지사 후보와 대화하고 있다. 평택 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 국민의힘 상임선거대책위원장인 장동혁 대표가 19일 경기도 삼성전자 평택캠퍼스에서 삼성전자 노사 대타협을 촉구하며 단식하는 국민의힘 양향자 경기도지사 후보와 대화하고 있다. 평택 연합뉴스

세줄 요약 장동혁 국민의힘 대표가 삼성전자 노사 타협을 요구하며 단식 중인 양향자 후보를 찾아 민주당의 노란봉투법 처리와 이재명 대통령의 대응을 강하게 비판했다. 반도체가 멈추면 나라가 멈춘다며 대통령이 직접 문제를 풀라고 했다. 삼성전자 단식장 방문, 양향자 후보 격려

노란봉투법 책임 공방, 민주당 비판

이재명 대통령 직접 해결 촉구

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장동혁 국민의힘 대표는 19일 삼성전자 노사 타협을 촉구하며 무기한 단식 농성에 돌입한 양향자 6·3 지방선거 경기지사 후보의 단식장을 찾아 “더불어민주당은 무책임하게 노란봉투법(노동조합법 2·3조 개정)을 통과시켜 놓고 지금 아무런 노력도 하지 않고 뒷짐만 지고 있다”고 지적했다. 이재명 대통령을 향해서는 “직접 문제를 해결하라”고 촉구했다.장 대표는 이날 경기 평택 고덕동 삼성전자 평택캠퍼스 앞에서 단식 중인 양 후보를 방문한 후 기자들과 만나 “반도체가 멈춰 서면 대한민국이 멈춰 선다. 반도체는 대한민국의 미래다”라고 했다. 그러면서 “항상 악법을 통과시켜 문제를 만드는 것은 민주당이고, 문제가 발생하면 국민의힘이 나서서 이 문제들을 해결하는 일들이 반복되고 있다”고 덧붙였다.장 대표는 “이 대통령도 이 문제에 대해 돌려서 원론적인 이야기만 하고 있고 어떠한 노력도 하지 않고 있다”며 “이 대통령과 민주당은 자신들이 통과시킨 노란봉투법이 가져온 이 문제점들을 직접 나서서 빨리 해결하라”고 강조했다.단식장에서 장 대표는 양 후보에게 “평생을 반도체를 위해 몸 바쳐왔던 양 후보가 힘든 결단을 내려줘서 감사하다. 건강을 잘 챙기셔야 한다”고 격려했다. 이에 양 후보는 “기업들도 노란봉투법이 통과되니까 수단이 없다고 한다. 공장이 멈추면 안 된다. 이건 우리 국민의힘이 해야 할 일”이라고 했다.이날 단식장에는 양 후보 캠프의 상임총괄선대위원장인 김문수 전 고용노동부 장관, 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마하는 유의동 국민의힘 후보 등이 찾았다.