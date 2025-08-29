수영스타 박태환, 국립스포츠박물관에 세계선수권 금메달 기증

이미지 확대 국민체육진흥공단 제공 닫기 이미지 확대 보기 국민체육진흥공단 제공

국민체육진흥공단은 29일 국립스포츠박물관에서 추진 중인 ‘스포츠 스타 기증 릴레이’의 8월 주자로 수영 스타 박태환이 참여했다고 밝혔다.2008 베이징 올림픽 남자 자유형 400ｍ에서 한국 수영 역사상 최초로 올림픽 금메달을 획득한 박태환은 자유형 200ｍ에서는 은메달을 목에 거는 등 한국 수영사를 새로 써왔다. 박태환은 2012 런던 올림픽에서도 자유형 400ｍ와 200ｍ에서 은메달을 따냈다.박태환은 이번 ‘스포츠 스타 기증 릴레이’ 기증품을 포함해 2017년부터 모두 212점의 소장품을 기증했다. 박태환의 주요 기증품으로는 2007년 멜버른 세계수영선수권대회 남자 400ｍ 자유형 금메달을 비롯해 2008 베이징 올림픽 자유형 400ｍ 금메달 획득 당시 착용한 수영복, 2012 런던 올림픽 경기 전 사용했던 헤드셋 등이다.박태환은 “이번 기증을 통해 저의 도전 정신과 노력이 대한민국 수영 꿈나무에게 희망의 메시지로 전달되길 바란다”며 “제 소장품이 국립스포츠박물관에서 끊임없는 도전의 상징으로 오래 기억되길 바란다”고 전했다.박태환을 비롯해 장미란(역도), 최민정(쇼트트랙), 김임연(패럴림픽 사격)이 참여한 ‘스포츠 스타 기증 릴레이’는 내년 하반기 개관을 앞둔 국립스포츠박물관을 국민에게 알리기 위해 진행되고 있다. 자세한 내용은 국립스포츠박물관 유튜브와 인스타그램 채널에서 확인할 수 있다.