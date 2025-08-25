“잔디 바뀌니 플레이 달라졌네”… 잔디 교체로 고객 만족도 높인 골프장 2곳

방금 들어온 뉴스

“잔디 바뀌니 플레이 달라졌네”… 잔디 교체로 고객 만족도 높인 골프장 2곳

한준규 기자
입력 2025-08-25 15:57
수정 2025-08-25 15:57
마에스트로CC. 엑스골프 제공
마에스트로CC. 엑스골프 제공


기후 변화에 강한 난지형 중지 잔디로의 교체가 골프업계 새로운 흐름으로 자리 잡고 있다. 주요 골프장들이 한층 쾌적하고 균일한 플레이 환경을 제공하며 골퍼들의 만족도를 끌어올리고 있는 가운데 국내 최대 골프 통합 플랫폼 쇼골프(SHOWGOLF)가 운영하는 엑스골프(XGOLF)는 최근 잔디 리뉴얼을 통해 품격 있는 라운드 환경을 선보인 프리미엄 골프장 2곳을 소개했다.

먼저 경기 안성의 마에스트로CC는 지난 3월 한 달간 휴장 기간을 활용해 기존 양잔디를 중지 잔디로 전면 교체했다. 부지를 둘러싼 울창한 수림과 계곡, 호수와 폭포, 비치 벙커 등 다채로운 자연 요소가 어우러진 코스는 리뉴얼 이후 페어웨이 탄성과 샷 품질이 크게 향상됐다. 실제 라운드를 즐긴 골퍼들로부터 더 부드러워진 타구감과 안정적인 플레이 컨디션에 대한 긍정적인 평가가 이어지고 있다.

이미지 확대
360도CC. 엑스골프 제공
360도CC. 엑스골프 제공


경기 여주의 360도CC는 지난 4~5월 두 달간 코스 전체에 중지 잔디를 도입했다. 기존 양잔디 대비 밀도·탄성·복원력이 강화된 잔디는 국내 여름철 고온다습한 기후에도 최적의 플레이 컨디션을 제공한다. ‘지(Earth)·수(Water)·화(Flower)·풍(Wind)’ 4대 테마로 설계된 코스는 탁 트인 시야와 자연의 조화를 담아내며, 최근 리뉴얼 이후 타구감과 페어웨이·그린 품질 등에서 이용객들의 만족도가 높아졌다.

엑스골프 관계자는 “잔디 교체는 단순한 코스 리뉴얼을 넘어 기후 변화에 대응하고 골퍼들의 플레이 만족도를 극대화하기 위한 전략적 선택”이라며 “앞으로도 전국 우수 골프장과 협력해 골퍼들에게 더욱 쾌적하고 고품격의 라운드 환경을 제공하겠다”고 밝혔다.


실시간 예약은 엑스골프 공식 홈페이지와 앱에서 가능하다.
한준규 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.
