2026 밀라노 올림픽
[속보] 70대 몰던 쏘나타, 고속도로 화물차 들이받고 연쇄추돌… 운전자 숨져

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-02-07 11:39
수정 2026-02-07 11:39
7일 오전 4시 2분쯤 경남 양산시 경부고속도로 서울 방향 3차로에서 승용차가 3차로 상에서 앞서가던 3.5t 화물차를 추돌해 70대 승용차 운전자가 숨지는 사고가 발생했다. 부산경찰청 제공
7일 오전 4시 2분쯤 경남 양산시 경부고속도로 서울 방향 3차로에서 승용차가 3차로 상에서 앞서가던 3.5t 화물차를 추돌해 70대 승용차 운전자가 숨지는 사고가 발생했다. 부산경찰청 제공


경남 양산시 경부고속도로 서울 방향 3차로에서 승용차가 앞서가던 화물차를 들이받아 70대 승용차 운전자가 숨지는 사고가 발생했다.

7일 부산경찰청 등에 따르면 이날 오전 4시 2분쯤 양산시 동면 경부고속도로 서울 방향 양산휴게소 부근에서 70대 A씨가 몰던 쏘나타 승용차가 3차로 상에서 앞서가던 3.5t 화물차를 추돌했다.

사고 여파로 A씨의 차는 1차로로 밀려나 멈췄다. 그러나 뒤따르던 승용차가 이를 미처 발견하지 못해 A씨 차를 추돌했다.

이 추돌로 갓길로 이동한 쏘나타 승용차를 곧이어 1차로를 달리던 K5 승용차가 다시 들이받았다.

이 사고로 A씨는 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.

사고 관련 운전자 모두는 음주나 무면허는 아닌 것으로 조사됐다.

경찰은 사고 차량 블랙박스 분석과 등을 통해 정확한 사고 경위를 조사할 계획이다.
이정수 기자
