“저 중국인 아니에요”…‘혐중’ 정서에 ‘대만인’ 배지 등장

“저 중국인 아니에요”…‘혐중’ 정서에 ‘대만인’ 배지 등장

문경근 기자
문경근 기자
입력 2025-10-15 06:53
수정 2025-10-15 06:53
이미지 확대
최근 한국 내 ‘혐중(嫌中) 정서’가 확산하면서 한국을 찾는 대만 관광객들 사이에서 대만인임을 나타내는 배지까지 등장하는 등 불안감이 커지고 있다. 스레드 캡처·뉴시스
최근 한국 내 ‘혐중(嫌中) 정서’가 확산하면서 한국을 찾는 대만 관광객들 사이에서 대만인임을 나타내는 배지까지 등장하는 등 불안감이 커지고 있다. 스레드 캡처·뉴시스


최근 한국 내 ‘혐중(嫌中) 정서’가 커지면서 중국인이 아닌 대만 사람임을 인증하는 배지가 등장해서 화제다.

대만의 한 누리꾼은 최근 소셜미디어(SNS) 플랫폼 ‘스레드’(Threads)에 “최근 한국에서 중국인에 대한 반감이 있다. 이런 배지를 달아야 할까?”라는 글과 함께 사진 한 장을 올렸다.

사진 속 배지에는 ‘대만 사람이에요’라는 한글 문구와 함께 ‘I’m from Taiwan’이라는 영어 문구가 적혀 있다.

아래쪽에는 대만 국기를 들고 있는 사람 캐릭터가 그려져 있다.

최근 정부가 중국인에 대한 무비자 입국을 허용하면서 한국 내에서 ‘반중’ 정서가 급속도로 확산하고 있다.

한국관광공사 통계를 보면 지난 8월 기준 외국인 관광객 3명 중 1명은 중국인으로 집계됐다.

8월 한 달 동안 한국을 찾은 중국인 관광객은 60만 5000명으로, 지난 1월(36만 4000명)보다 1.7배 늘었다.

그런데도 혐중·반중 시위가 잦아지고 야권 등 정치권에서 중국인의 의료·선거·부동산 ‘3대 쇼핑’ 방지법을 추진하는 등 논란이 계속되자 대책 마련에 나서고 있다.

상황이 심각해지자 이재명 대통령은 지난 2일 혐중 시위 등 문제와 관련, “국격을 훼손하는 행위를 방치해선 안 된다”고 말했다.

이에 지난 10일 행정안전부는 국가경찰위원회에 ‘경찰의 적극적인 법 집행 방안’을 지시했다.

행안부는 “최근 혐오 집회·시위가 심화하면서 특정 국가 국민뿐 아니라 외국인 커뮤니티 전반에서 높은 불안감을 호소하고 있다”며 “현재와 같은 집회·시위가 지속될 경우 우리 사회의 안전뿐 아니라 국가 간 관계에까지 악영향을 미칠 수 있음을 고려한 데 따른 조치”라고 밝혔다.
문경근 기자
