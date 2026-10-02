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경찰, 고창군체육회장 압수수색…심덕섭 군수 정치자금법 사건 관련

설정욱 기자
설정욱 기자
입력 2026-10-02 15:19
수정 2026-10-02 15:19
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세줄 요약
  • 고창군체육회장 사무실 압수수색 진행
  • 심덕섭 군수 정치자금법 의혹 연계 수사
  • 선거 금품수수·사업 대가 의혹 확대
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전북경찰청.
전북경찰청.


경찰이 심덕섭 전북 고창군수의 정치자금법 위반 의혹 사건과 관련해 고창군체육회장에 대한 강제수사에 돌입했다.

전북경찰청 반부패경제범죄수사대는 지난 1일 고창군체육회장 A씨의 사무실 등을 압수수색 했다고 2일 밝혔다.

이번 압수수색은 심 군수의 정치자금법 위반 의혹과 관련해 진행된 것으로 알려졌다.

심 군수는 지난 2022년 제8회 전국동시지방선거 과정에서 지역 건설업체 관계자로부터 수천만원의 금품을 받고 그 대가로 군의 사업을 맡게 해준 혐의로 수사를 받고 있다.

경찰은 앞서 지난 7월 심 군수 사무실 등을 압수수색했고 지난달 3일에는 심 군수가 경찰에 출석해 12시간가량의 소환 조사를 받았다.

해당 의혹에 대해 당시 심 군수는 “제기된 의혹이 사실이 아닌 것이 많다”고 밝힌 바 있다.

경찰 관계자는 “사건과 관련해 A씨에 대한 압수수색을 진행했지만 진행 중인 사안이라 자세한 내용은 밝힐 수 없다”고 말했다.
설정욱 기자
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