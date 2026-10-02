민형배 특별시장, 여수세계섬박람회 현장점검…관람객 유치 ‘올인’

개막 한 달 운영 살피고 전시·체험 프로그램 운영 상황 확인

“관람객 만족하도록 섬 가치와 매력 알릴 콘텐츠 보완” 강조

이미지 확대 민형배 전남광주통합특별시장이 2일 여수세계섬박람회 주행사장을 찾아 전시관별 전시·체험 콘텐츠 및 관람객 동선, 편의시설 등을 점검하고 있다. 전남광주통합특별시 제공 닫기 이미지 확대 보기 민형배 전남광주통합특별시장이 2일 여수세계섬박람회 주행사장을 찾아 전시관별 전시·체험 콘텐츠 및 관람객 동선, 편의시설 등을 점검하고 있다. 전남광주통합특별시 제공

세줄 요약 민형배 전남광주통합특별시장이 개막 한 달을 맞은 여수세계섬박람회 주행사장을 찾아 운영상황과 개선점을 살폈다. 누적 관람객은 43만명을 넘었고, 추석 연휴에 방문이 크게 늘었다. 남은 기간 문화행사와 홍보를 강화해 관람객을 더 늘리기로 했다. 민형배 시장, 여수세계섬박람회 현장 운영 점검

누적 관람객 43만명 돌파, 추석 연휴 급증

문화행사·홍보 강화로 관람객 추가 유치 추진

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민형배 전남광주통합특별시장은 2일 개막 한 달을 맞은 2026여수세계섬박람회 주행사장을 찾아 전반적인 운영상황과 현장 개선사항을 점검하고, 남은 기간동안 관람객 유치 확대 방안을 논의했다.전남광주시에 따르면, 9월 말 현재까지 여수세계섬박람회 누적 관람객은 43만 1198명이다. 추석 당일인 25일에는 개막 이후 가장 많은 6만 7491명이 찾았다. 26일에는 5만 9797명, 27일에는 3만 7465명이 방문하는 등 추석 연휴를 맞아 관람객이 크게 늘었다.민형배 시장은 이날 조직위원회로부터 관람객 현황과 전시관 운영, 주요 프로그램 추진상황을 보고받았다. 이어 통합특별시와 여수시가 마련한 관람객 유치 확대 방안을 살펴보고, 남은 기간 관람객을 확대하기 위한 방안을 집중 논의했다.전남광주시는 문화행사 등 다양한 콘텐츠를 활용해 박람회 관람을 유도하고, 특별시 주요 행사와 향우회·사회단체 등을 박람회 관람과 연계해 단체관람 수요를 확대한다는 방침을 마련했다. 수도권 등 타 지역 관람객 유치를 위해 SNS와 인플루언서, 방송, 전광판 등을 활용한 온·오프라인 홍보도 강화하기로 했다.민형배 시장은 관람객 유치대책을 논의한 뒤 섬테마존과 미래섬, 주제섬, 해양생태섬 등 주요 전시공간을 둘러봤다. 관람객 의견을 반영해 보강한 전시·체험 콘텐츠와 이동동선, 편의시설 등 현장 운영상황을 살폈다.조직위원회는 주요 전시관에 해설사를 추가 배치하고 인공지능(AI) 로봇 해설사, 드론 조종, 소망 종이배 접기 등 체험 콘텐츠를 보강했다. 버스킹 공연과 마스코트 거리 퍼포먼스를 확대하고 관람객 참여 이벤트를 추가하는 한편, 행사 일정과 이동동선 안내도 강화했다.민형배 시장은 현장을 둘러본 뒤 관람객이 박람회를 보다 편리하게 즐기도록 현장 운영을 지속적으로 살피고, 제기되는 의견을 신속하게 반영해 부족한 부분을 보완할 것을 주문했다.민형배 시장은 “추석 연휴의 관람 열기를 남은 기간까지 이어가는 것이 중요하다”며 “통합특별시와 여수시, 조직위원회가 힘을 모아 더 많은 관람객이 박람회장을 찾도록 관람객 유치와 홍보에 총력을 다하겠다”고 말했다.이어 “관람객을 유치하는 것뿐 아니라 박람회장을 찾은 관람객이 섬의 가치와 매력을 충분히 느끼고 만족하는 것도 중요하다”며 “남은 기간에도 콘텐츠와 관람 편의를 세심하게 살피고 부족한 부분은 신속히 보완해 달라”고 강조했다.