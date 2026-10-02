부천 화학공장서 염산 400L 누출 사고

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 아이치 나고야 아시안게임
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

부천 화학공장서 염산 400L 누출 사고

김민지 기자
김민지 기자
입력 2026-10-02 15:04
수정 2026-10-02 15:50
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 염산 400L 누출, 공장 관계자 10명 증상 호소
  • 7명 병원 이송, 3명 현장 응급 처치
  • 차량 적재 중 용기 파손 추정, 경위 조사
이미지 확대
염산 누출. 연합뉴스(부천소방서 제공)
염산 누출. 연합뉴스(부천소방서 제공)


경기 부천의 한 화학 공장에서 염산이 누출되는 사고가 발생해 10명이 다쳤다.

2일 부천소방서와 부천 오정경찰서에 따르면 이날 낮 12시 42분쯤 부천시 오정구 내동 화학 공장에서 염산이 누출되는 사고가 발생했다.

이로 인해 공장 관계자 등 20∼60대 10명이 두통과 어지럼증, 호흡곤란 등의 증상을 호소했으며, 7명이 병원으로 옮겨졌다. 나머지 3명은 현장에서 응급 처치를 받았다.

경찰과 소방 당국은 차량에서 염산을 옮기던 중 누출된 것으로 보고 구체적인 경위를 파악하고 있다.

당시 차량에는 염산 1t이 담긴 용기 2개가 실려 있었으며, 이 가운데 1개 용기가 깨지면서 바닥으로 일부 염산이 누출됐다. 누출된 염산의 양은 400L로 추정됐다.



소방 당국은 소석회 등으로 중화 작업을 진행한 뒤 부천시에 현장을 인계했다.
김민지 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
염산 누출 사고의 원인은 무엇인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
  • 2026 아이치 나고야 아시안게임
    • 포토 뉴스페이지로 이동
    1 / 3
    오피니언
    1 /
    서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
    TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
    1 /
    광고삭제
    위로