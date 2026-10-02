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안윤주, KB금융그룹배 여자아마추어 골프 우승

권훈 기자
입력 2026-10-02 19:31
수정 2026-10-02 19:31
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세줄 요약
  • 안윤주, KB금융그룹배 여자아마추어 골프 우승
  • 최종 합계 7언더파 209타로 정상 등극
  • 장학금 200만원과 메이저 출전권 확보
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우승 트로피를 든 안윤주. KB금융 제공.
우승 트로피를 든 안윤주. KB금융 제공.


안윤주(경기도골프협회)가 제19회 KB금융그룹배 여자아마추어 골프선수권대회에서 우승했다.

안윤주는 2일 강원도 원주시 센추리21 CC(파72)에서 열린 대회 최종일에 최종 합계 7언더파 209타로 1위를 차지했다.

안윤주는 장학금 200만원과 내년 한국여자프골프(KLPGA)투어 메이저 대회인 KB금융 골든라이프 챔피언십 출전권을 받았다.

김수빈(제주제일고부설방통고2년)이 1타차 2위에 올랐다.

KB금융은 이날 국내 골프 꿈나무 육성과 아마추어 저변 확대를 위해 대한골프협회에


비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
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