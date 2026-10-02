세줄 요약 안윤주가 강원 원주 센추리21CC에서 열린 제19회 KB금융그룹배 여자아마추어 골프선수권 최종일에 최종 합계 7언더파 209타로 정상에 올랐다. 안윤주는 장학금 200만원과 내년 KLPGA 메이저 대회인 KB금융 골든라이프 챔피언십 출전권도 받았다. 안윤주, KB금융그룹배 여자아마추어 골프 우승

최종 합계 7언더파 209타로 정상 등극

장학금 200만원과 메이저 출전권 확보

이미지 확대 우승 트로피를 든 안윤주. KB금융 제공. 닫기 이미지 확대 보기 우승 트로피를 든 안윤주. KB금융 제공.

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안윤주(경기도골프협회)가 제19회 KB금융그룹배 여자아마추어 골프선수권대회에서 우승했다.안윤주는 2일 강원도 원주시 센추리21 CC(파72)에서 열린 대회 최종일에 최종 합계 7언더파 209타로 1위를 차지했다.안윤주는 장학금 200만원과 내년 한국여자프골프(KLPGA)투어 메이저 대회인 KB금융 골든라이프 챔피언십 출전권을 받았다.김수빈(제주제일고부설방통고2년)이 1타차 2위에 올랐다.KB금융은 이날 국내 골프 꿈나무 육성과 아마추어 저변 확대를 위해 대한골프협회에주니어 육성 기금 3억 원을 전달했다.