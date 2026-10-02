검색 상위 20개 중 14개 상승… 삼성전자 보합·SK하이닉스 0.44%↑

세줄 요약 네이버 증권 검색 상위 20개 종목 가운데 14개가 상승해 관심 종목은 오름세가 우세했다. 삼성전자는 27만6000원으로 보합 마감했고, SK하이닉스는 0.44% 오른 184만1000원에 거래를 마쳤다. 현대차와 두산에너빌리티는 하락했다. 검색 상위 20개 중 상승 14개, 오름세 우세

삼성전자 보합, SK하이닉스 0.44% 상승 마감

나라스페이스·브릴스 급등, 거래량도 두드러짐

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2일 오후 3시 35분 장 마감 기준 네이버 증권 검색 상위권은 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660)가 이끌었다. 검색 1위 삼성전자는 27만6000원으로 보합 마감했다. 2위 SK하이닉스는 0.44% 상승한 184만1000원에 장을 마쳤다. 상위 20개 가운데 14개가 상승해 관심 종목의 무게는 오름세 쪽에 실렸다.삼성전자는 27만3500원에 시작해 27만1500원과 27만7000원 사이에서 움직였다. SK하이닉스의 장중 저가는 182만5000원, 고가는 185만5000원이었다. 3위 현대차(005380)는 0.72% 하락한 34만6500원에 마감했다. 4위 삼성전기(009150)는 1.28% 오른 158만1000원, 5위 두산에너빌리티(034020)는 1.22% 내린 8만1100원이었다.상승률이 가장 높았던 종목은 17위 나라스페이스테크놀로지(478340)였다. 22.95% 오른 1만7410원에 마감했으며 장중 1만8260원까지 상승했다. 12위 브릴스(468670)는 11.66% 오른 3만4000원을 기록했다. 9위 SK이노베이션(096770)은 10.32% 상승한 15만4000원, 20위 성호전자(043260)는 9.47% 오른 3만1200원으로 거래를 마쳤다. 15위 한화솔루션(009830)도 5.40% 상승했다.하락 종목 중 낙폭이 가장 컸던 종목은 6위 삼성전자우(005935)였다. 1.71% 하락한 20만1000원에 마감했고 장중 19만9500원까지 내렸다. 13위 주성엔지니어링(036930)은 1.66% 떨어진 23만7000원을 기록했다. 두산에너빌리티는 1.22%, 현대차는 0.72% 하락했다. 8위 HLB(028300)는 0.25% 내린 4만450원으로 마쳤다.관심이 거래량으로 가장 크게 이어진 종목은 10위 대한광통신(010170)이었다. 거래량은 1427만995주, 거래대금은 2548억800만원이었다. 브릴스는 1221만7326주, 삼성전자는 1113만5011주가 거래됐다. 성호전자와 나라스페이스테크놀로지도 각각 885만3995주, 857만3829주를 기록했다. 거래대금은 SK하이닉스가 3조5685억9200만원으로 가장 많았고 삼성전자가 3조664억8300만원으로 뒤를 이었다. 검색 3위 현대차와 4위 삼성전기의 거래량은 각각 44만216주와 46만3166주였다.검색 상위 20개 종목은 상승 14개, 하락 5개, 보합 1개로 갈렸다. 검색 최상단에는 삼성전자와 SK하이닉스가 자리했고, 상승 폭과 거래량에서는 나라스페이스테크놀로지·브릴스·대한광통신 등이 두드러졌다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]