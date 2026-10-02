[속보] AG LoL 대표팀, 대만 꺾고 金…한 세트도 안 내줬다

이미지 확대 롤 국가대표팀 ‘우리가 이긴다’ 페이커 이상혁이 이끄는 롤 국가대표팀이 2일 일본 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 e스포츠 리그 오브 레전드(LoL) 결승전에서 인사를 하고 있다. 2026.10.2/뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 롤 국가대표팀 ‘우리가 이긴다’ 페이커 이상혁이 이끄는 롤 국가대표팀이 2일 일본 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 e스포츠 리그 오브 레전드(LoL) 결승전에서 인사를 하고 있다. 2026.10.2/뉴스1

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‘페이커’ 이상혁이 이끄는 e스포츠 리그 오브 레전드(LoL) 대표팀이 아시안게임 2연패를 달성했다.대한민국 LoL 대표팀은 2일 일본 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 e스포츠 LoL 결승전에서 대만을 세트 스코어 3:0으로 꺾고 금메달을 목에 걸었다.대표팀은 이번 대회에서 조별리그와 준결승·결승전까지 모든 경기에서 단 한 세트도 내주지 않고 무실 세트 전승을 기록했다.