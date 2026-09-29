북항 상어 ‘부캉이’ 부산시 명예 홍보대사 위촉… 시민 91% 찬성

세줄 요약 부산 북항 친수공원에 나타난 상어 ‘부캉이’가 시민들의 큰 관심을 받으며 부산시 명예 홍보대사로 위촉됐다. 시는 SNS로 의견을 수렴했고 8200여명이 참여해 91%가 찬성했다. 방문객도 급증했다. 북항 상어 ‘부캉이’ 명예 홍보대사 위촉

시민 8200여명 참여, 찬성률 91% 집계

북항 방문객 급증, SNS 관심도 확산

이미지 확대 추석 연휴 마지막 날인 지난 27일 부산 동구 북항 친수공원 수로에서 이른 아침부터 시민들이 유영하는 상어 ‘부캉이’를 지켜보고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 추석 연휴 마지막 날인 지난 27일 부산 동구 북항 친수공원 수로에서 이른 아침부터 시민들이 유영하는 상어 ‘부캉이’를 지켜보고 있다. 연합뉴스

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부산 북항 친수공원에 나타난 뒤로 시민의 큰 관심과 사랑을 받으며 ‘부캉이’라는 애칭까지 얻은 상어가 부산시 명예 홍보대사로 위촉됐다.시는 ‘부캉이’를 명예홍보대사로 공식 위촉한다고 29일 밝혔다. 부캉이는 지난 18일 북항 친수공원 수로에서 발견된 상어를 시민들이 친근하게 부르면서 붙은 애칭이다. SNS를 통해 빠르게 알려지면서 큰 관심을 모았다.부캉이가 나타나면서 북항 친수공원 방문자는 큰 폭으로 증가했다. 공식 집계를 시작한 지난 19일부터 28일까지 60만명이 북항 친수공원을 찾았으며, 특히 추석 연휴에는 48만여명이 방문한 것으로 집계됐다.이런 관심을 반영해 시는 공식 SNS를 통해 부캉이를 명예 홍보대사로 위촉하는 데 대한 시민 의견을 수렴했다. 그 결과 8200여명이 참여해 91%가 찬성했다. 관련 콘텐츠 조회수는 105만회 이상, 좋아요 1만건 이상을 기록했다.위촉식에서는 전재수 부산시장이 부캉이를 대신해 시 소통 캐릭터인 ‘부기’에게 명예홍보대사 위촉장을 수여한다. 위촉식은 온라인 콘텐츠로 제작해 시 공식 인스타그램과 유튜브에 공개한다.부산시 관계자는 “부캉이가 시민의 관심, 애정 속에서 자연스럽게 부산의 새로운 이야기로 자리 잡았고, 시민의 찬성에 따라 명예 홍보대사로 위촉하게 됐다. 앞으로도 시민의 참여와 관심에서 시작되는 부산만의 이야기를 적극적으로 발굴하겠다”라고 밝혔다.