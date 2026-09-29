[사고] AI 시대에도 ‘한 줄의 진실’은 당신 손에

122년 最古 역사의 서울신문 수습기자 채용

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세줄 요약 서울신문이 122년 역사를 함께할 수습기자를 모집한다. 서류는 2026년 9월 30일 오전 10시부터 10월 13일 오후 6시까지 채용홈페이지에서 접수한다. 1차 합격자는 10월 27일 발표 예정이며, 10월 31일 온라인 필기시험을 치른다. 서울신문, 2026년 수습기자 공개 모집

서류접수 9월 30일~10월 13일 진행

1차 발표 뒤 10월 31일 온라인 필기시험

2026-09-30 1면

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질주하는 인공지능(AI)은 친구입니까, 적입니까. 가짜는 무엇이며 진실은 어디에 숨었﻿는가요. 무엇도 분간할 수 없는 전전반측의 시대. 별 없고 달 없는 그믐밤처럼 캄캄합니다. 칠흑의 혼돈 속에 겨우 기자의 펜 한 자루가 무슨 소용이냐고 묻습니다. 무량의 어둠 속에 그래도 성냥불 하나를 긋고 또 긋는 한 사람, 그대는 기자입니다. 122년 역사의 서울신문이 역량 있는 수습기자를 찾습니다. 종합미디어 그룹으로 도약하는 서울신문의 새 주인공이 되십시오. 뜨겁게 목격하고 거침없이 증언할 청춘. 문을 활짝 열고 그대를 기다립니다.■서류접수: 2026년 9월 30일(수) 10시 ~ 10월 13일(화) 18시까지서울신문 채용홈페이지 접수 (https://recruit.seoul.co.kr)■ 접수마감일은 지원자가 집중될 수 있으니 미리 접수하시기 바랍니다.■ 문 의 : 서울신문 인사팀(02-2000-9061∼3 / insa@seoul.co.kr)■ 1차 합격자 발표(예정)- 2026년 10월 27일(화) 14시 이후, 본사 채용홈페이지 개인별 조회 가능※ 합격자발표일은 예정사항으로 본사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.■ 2차 필기시험- 2026년 10월 31일(토), 온라인 진행※ 1차 서류전형 합격자만 필기시험 응시가 가능합니다.■ 제출서류① 입사지원서 및 자기소개서(인터넷 접수)② 대학교 졸업(예정)증명서 1부③ 대학교 전학년 성적증명서 1부(단, 전학년 평균성적이 백분율 점수로표기된 것)④ 공인 어학 성적증명서 1부(2022년 1월 1일 이후 취득)⑤ (해당자) 취업지원대상자 및 장애인 증빙서류 1통※ ②∼⑤ 은 3차 토론면접 당일 제출 / 지원서의 내용이 사실과 다르거나원본 증빙이 불가능할 경우 합격이 취소되거나, 전형상 불이익을 받을 수 있습니다.■ 문의 : 서울신문 인사팀(02-2000-9061∼3 / insa@seoul.co.kr)