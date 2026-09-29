쏟아지는 폭로… 네타냐후 ‘하마스 기습’ 알고도 안 막았나

이스라엘 총선 앞두고 책임론 확산

이미지 확대 끝까지 쫓아가서 제거 이스라엘군(IDF)과 정보기관 신베트는 경찰 특수부대와의 합동 작전을 통해 가자지구 중부 누세이라트에서 2023년 10월 7일 하마스 공격 당시 이스라엘인 납치에 관여한 테러리스트를 사살했다고 밝혔다. 사살된 인물은 사헤르 니달 라트피 사크르로, 당시 노바 음악 축제 현장에서 이스라엘인을 오토바이에 태워 가자지구로 끌고 간 것으로 알려졌다. 이스라엘 경찰은 26일(현지시간) 사크르 공습 영상도 공개했는데 첫 번째 사진 속 붉은 원이 이스라엘 측이 사크르라고 밝힌 인물이다①. 타격 직후 연기가 치솟더니 곧 사람들이 몰려와 사크르를 살펴보는 모습도 담겼다②, ③.

이스라엘 경찰 엑스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 끝까지 쫓아가서 제거 이스라엘군(IDF)과 정보기관 신베트는 경찰 특수부대와의 합동 작전을 통해 가자지구 중부 누세이라트에서 2023년 10월 7일 하마스 공격 당시 이스라엘인 납치에 관여한 테러리스트를 사살했다고 밝혔다. 사살된 인물은 사헤르 니달 라트피 사크르로, 당시 노바 음악 축제 현장에서 이스라엘인을 오토바이에 태워 가자지구로 끌고 간 것으로 알려졌다. 이스라엘 경찰은 26일(현지시간) 사크르 공습 영상도 공개했는데 첫 번째 사진 속 붉은 원이 이스라엘 측이 사크르라고 밝힌 인물이다①. 타격 직후 연기가 치솟더니 곧 사람들이 몰려와 사크르를 살펴보는 모습도 담겼다②, ③.

이스라엘 경찰 엑스 캡처

세줄 요약 네타냐후 이스라엘 총리가 2023년 10월 7일 하마스 기습 직전 이집트와 UAE의 사전 경고를 받고도 대응하지 않았다는 의혹이 확산됐다. 총리실은 이를 부인했지만 전직 정보수장까지 책임론을 제기하며 총선 정국의 핵심 쟁점으로 번지고 있다. 이집트·UAE의 사전 경고 정황 제기

네타냐후, 경고 묵살·책임 전가 의혹

전직 정보수장까지 반발하며 파장 확산

2026-09-30 10면

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베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 최악의 ‘안보 실패’로 꼽히는 2023년 10월 7일 하마스의 기습 공격 직전 사전 경고를 받고도 묵살했다는 의혹이 일파만파 퍼지며 궁지에 몰렸다. 하마스의 이스라엘 공격으로 촉발된 가자지구 전쟁 이후 처음 치러지는 총선을 한 달 앞둔 시점에서 ‘안보 적임자’를 자임해 온 네타냐후 총리로서는 정치적 타격이 불가피할 전망이다.월스트리트저널(WSJ)은 27일(현지시간) 아바스 카멜 이집트 국가정보국 국장이 하마스 기습 며칠 전 네타냐후 총리에게 직접 전화해 하마스의 공격 가능성을 경고했다고 전했다. 이집트 측의 앞선 두 차례 경고에도 이스라엘이 이를 대수롭지 않게 여기자 카멜 국장이 총리실로 직접 연락한 것으로 알려졌다. 이에 앞서 이스라엘 일간 하레츠 역시 무함마드 빈 자예드 알 나흐얀 아랍에미리트(UAE) 대통령이 2023년 9월 말 네타냐후 총리와의 통화에서 하마스의 대규모 유혈 사태 준비 정황을 직접 경고했다고 보도했다.네타냐후 총리는 관련 의혹을 전면 부인하고 있다. 총리실은 하레츠 보도를 ‘거짓말’이라고 일축했고, 이집트 측과도 소통한 적이 없다고 반박했다. 오히려 네타냐후 총리는 공격 당일 새벽 군과 정보 당국이 이상 징후를 논의하고도 자신에게 보고하지 않았다며 안보 기관으로 책임을 돌려왔다.논란이 확산한 가운데 네타냐후 총리가 지난 27일 UAE를 비밀리에 방문해 무함마드 대통령과 1시간가량 회담한 사실도 드러났다. AP통신은 소식통을 인용해 네타냐후 총리가 이 자리에서 무함마드 대통령에게 하레츠 보도를 부인해 달라고 요청했다고 전했다.네타냐후 총리가 주변국의 경고를 무시했다는 의혹에 이어 이스라엘 전직 정보기관 수장까지 네타냐후 총리를 정면으로 겨냥하고 나서면서 파장은 커지고 있다. 이스라엘 국내 정보기관 신베트의 로넨 바르 전 국장은 28일 자신에게 책임을 전가해 온 네타냐후 총리를 상대로 명예훼손 소송을 제기하겠다고 밝혔다. 바르 전 국장은 “전례 없는 방식으로 총리에게 임박한 재앙을 경고했으나 총리는 이 경고와 국경 방어 강화 권고를 모두 무시했다”며 “승리는 외부의 적을 선제 타격함으로써 얻는 것이지 내부 안보 기관을 공격해서 얻는 것이 아니다”라고 비판했다.우방국 정상과 내부 기관의 사전 경고 정황이 구체적으로 드러나면서 ‘보고받지 못했다’는 네타냐후 총리의 해명은 설득력을 잃고 있다. 이번 총선 정국에서 네타냐후 안보 책임론이 핵심 쟁점으로 부상함에 따라 해당 논란이 표심과 판세에 적지 않은 영향을 미칠 것으로 관측된다.