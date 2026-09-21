부산시, 공공 배달서비스 소비 활력 쿠폰 20만장 발행

세줄 요약 부산시는 21일부터 12월 15일까지 10억원을 투입해 공공 배달서비스 소비 활력쿠폰 20만장을 발행한다. 동백전과 공공배달앱 ‘땡겨요’ 이용자를 대상으로 5천원 할인쿠폰을 주고, 동백전 캐시백도 함께 적용된다. 신규·재이용 확대와 소상공인 매출 증대가 기대된다. 공공배달앱 소비 활력쿠폰 20만장 발행

동백전·땡겨요 이용자 대상 할인 지원

소상공인 매출 증대와 상권 활성화 기대

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부산시는 21일 소상공인 경영 위기 지원 및 상권 활성화 과제 중 하나인 ‘소상공인 공공 배달서비스 소비 활력쿠폰 지급 사업’ 시행에 나섰다.사업 기간은 이날부터 12월 15일까지이며, 10억원을 투입해 동백전과 공공 배달앱 ‘땡겨요’ 이용자를 대상으로 20만장의 공공 배달앱 전용 할인쿠폰을 지급한다.쿠폰은 두 가지 유형으로 지급되며, 두 쿠폰을 모두 받은 경우 중복으로 사용할 수 있다. 쿠폰은 ‘땡겨요’ 가맹점 가운데 동백전 가맹점에서 사용할 수 있다.첫 번째는 ‘동백전 매출 실적 연계형 소비 활력쿠폰’으로, 동백전 월 사용실적에 따라 ‘땡겨요’에서 사용할 수 있는 5천원 할인쿠폰을 지급한다. 두 번째는 ‘땡겨요’ 이용자를 대상으로 하는 즉시 할인 쿠폰으로, 동백전으로 2만원 이상 결제하면 5천원을 즉시 할인받을 수 있다.‘땡겨요’에서 지역화폐 동백전으로 결제하면 해당 시점의 동백전 캐시백도 함께 적용받을 수 있다.시는 이번 소비 활력쿠폰 지급 사업으로 공공 배달앱의 신규·재이용 확대 및 소상공인 매출 증대로 이어질 것으로 기대한다.