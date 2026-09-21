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부산시, 공공 배달서비스 소비 활력 쿠폰 20만장 발행

신정훈 기자
입력 2026-09-21 11:08
수정 2026-09-21 11:08
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세줄 요약
  • 공공배달앱 소비 활력쿠폰 20만장 발행
  • 동백전·땡겨요 이용자 대상 할인 지원
  • 소상공인 매출 증대와 상권 활성화 기대
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부산시청사. 부산시 제공
부산시청사. 부산시 제공


부산시는 21일 소상공인 경영 위기 지원 및 상권 활성화 과제 중 하나인 ‘소상공인 공공 배달서비스 소비 활력쿠폰 지급 사업’ 시행에 나섰다.

사업 기간은 이날부터 12월 15일까지이며, 10억원을 투입해 동백전과 공공 배달앱 ‘땡겨요’ 이용자를 대상으로 20만장의 공공 배달앱 전용 할인쿠폰을 지급한다.

쿠폰은 두 가지 유형으로 지급되며, 두 쿠폰을 모두 받은 경우 중복으로 사용할 수 있다. 쿠폰은 ‘땡겨요’ 가맹점 가운데 동백전 가맹점에서 사용할 수 있다.

첫 번째는 ‘동백전 매출 실적 연계형 소비 활력쿠폰’으로, 동백전 월 사용실적에 따라 ‘땡겨요’에서 사용할 수 있는 5천원 할인쿠폰을 지급한다. 두 번째는 ‘땡겨요’ 이용자를 대상으로 하는 즉시 할인 쿠폰으로, 동백전으로 2만원 이상 결제하면 5천원을 즉시 할인받을 수 있다.

‘땡겨요’에서 지역화폐 동백전으로 결제하면 해당 시점의 동백전 캐시백도 함께 적용받을 수 있다.



시는 이번 소비 활력쿠폰 지급 사업으로 공공 배달앱의 신규·재이용 확대 및 소상공인 매출 증대로 이어질 것으로 기대한다.
부산 신정훈 기자
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