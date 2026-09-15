제천시 공중보건의 없는 산촌에 민간의사 투입

세줄 요약 제천시가 공중보건의 인력 감소로 생긴 농어촌 의료 공백을 메우기 위해 수산보건지소에 민간 협력의사를 위촉했다. 복지부의 한시 허용 확대에 따라 민간 개원의가 공공 보건기관에서 시간제 진료를 할 수 있게 됐고, 문승철 전문의가 12월까지 주 10시간 외래진료와 약 처방, 건강 상담을 맡는다. 공중보건의 부족, 제천 산촌 의료 공백 발생

수산보건지소에 민간 협력의사 위촉

외래진료·처방·상담으로 주민 진료 지원

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공중보건의사가 없는 충북 제천 산촌에 민간의사가 투입됐다.제천시는 공중보건의사 인력 감소에 따른 농어촌 지역 의료 공백 해소를 위해 수산보건지소에 민간 협력의사를 위촉했다고 15일 밝혔다.이번 조치는 보건복지부의 ‘의료기관 외 의료행위 한시 허용 조치’ 확대 시행에 따른 것이다.기존 제약이 완화되면서 지역 내 민간 개원의 등 전문 인력이 공공 보건기관인 보건소와 보건지소에서 시간제 형태로 진료에 참여할 수 있다.수산보건지소 협력의사로 위촉된 문승철 전문의는 오는 12월까지 매주 10시간(1일 2시간) 동안 외래진료와 약 처방, 건강 상담 등 주민들을 위한 의료 서비스를 제공한다.시보건소는 활동비를 지급한다. 시보건소는 내년에도 협력의사제를 지속해 운영할 예정이다. 문승철 전문의는 현재 수산면에서 병원을 운영 중이다.시 관계자는 “협력의사 도입은 보건지소의 기본적인 진료 기능을 유지하기 위한 대책”이라며 “의료 사각지대 해소에 힘쓰겠다”라고 말했다.