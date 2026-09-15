28년째 ‘한가위 온정’… 에이스경암, 성남시에 백미 7500포 기탁

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 아이치 나고야 아시안게임
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

28년째 ‘한가위 온정’… 에이스경암, 성남시에 백미 7500포 기탁

박영주 기자
입력 2026-09-15 13:59
수정 2026-09-15 14:01
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 추석 앞두고 성남시에 백미 7500포 기탁
  • 독거노인·소년소녀가장 등 취약계층 지원
  • 1999년부터 28년째 이어진 명절 나눔
이미지 확대
에이스경암 안성호 이사장(왼쪽)과 신상진 성남시장(오른쪽)이 15일 시청 광장에서 열린 쌀 기탁식에서 기념사진을 촬영하고 있다. 에이스경암 제공
에이스경암 안성호 이사장(왼쪽)과 신상진 성남시장(오른쪽)이 15일 시청 광장에서 열린 쌀 기탁식에서 기념사진을 촬영하고 있다. 에이스경암 제공


재단법인 에이스경암의 안성호 이사장이 추석 명절을 앞두고 고물가로 어려움을 겪는 이웃들을 위해 2억 1000만원 상당의 백미를 성남시에 기탁했다고 15일 밝혔다.

에이스경암은 오늘 성남시청에서 쌀 기탁식을 열고 백미 10kg짜리 7500포를 전달했다. 기탁된 쌀은 관내 독거노인과 소년·소녀 가장 등 취약계층의 생계 지원에 쓰인다.

명절 백미 나눔은 ‘누구나 소외되지 않아야 한다’는 신념으로 1999년부터 28년간 이어져 왔다. 이번을 포함해 누적 백미는 총 17만 5260포, 금액으로는 44억 4000만원 규모다.

에이스경암은 이 밖에도 산불 피해 복구 성금, 소방관 처우 개선, 루게릭요양병원 건립 후원, 무료 급식소 ‘에이스 경로회관’ 운영 등 다각적인 사회공헌 활동을 지속하고 있다.

안 이사장은 “어려운 시기를 보내는 이웃들에게 따뜻한 위로가 되길 바란다”며 “앞으로도 지역사회와 일상에 실질적인 힘이 되는 나눔을 꾸준히 이어가겠다”고 전했다.
박영주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
에이스경암의 명절 백미 나눔은 언제부터 시작되었는가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
  • 2026 아이치 나고야 아시안게임
  • GO FREE RUN 참가자라면 메가커피 쏙! 신규회원 1,000명
    • 포토 뉴스페이지로 이동
    1 / 3
    오피니언
    1 /
    서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
    TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
    1 /
    광고삭제
    위로