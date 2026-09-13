‘기후 위기’ 충남 재해위험지구 정비 확대…풍수해 정비 10곳

극한 호우 등 경험하지 못한 기후 상황 대응 강화

이미지 확대 지난달 28일 충남 부여에서 집중 호우와 돌풍으로 비닐하우스 시설물 등에 큰 피해를 보았다. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 지난달 28일 충남 부여에서 집중 호우와 돌풍으로 비닐하우스 시설물 등에 큰 피해를 보았다. 서울신문 DB

세줄 요약 충남도는 기후 위기로 잦아진 집중호우와 재난에 대비해 내년 재해위험지역 82개 지구 정비에 2014억원을 투입했다. 올해보다 16곳 늘었고, 풍수해 생활권 정비 10곳 등 신규 사업도 포함해 하천·배수로·펌프장 등 기반시설을 강화했다. 재해위험지구 정비사업 확대 발표

내년 82개 지구, 2014억원 투입

풍수해 생활권 정비 10곳 신규 포함

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충남도가 ‘기후 위기’로 강해진 자연재해 대응을 위해 재해위험지역 정비사업을 확대한다.13일 도에 따르면 생명과 재산을 보호하기 위해 내년 82개 지구에 총 2014억원을 투입해 재해위험지역 정비에 나설 계획이다. 올해(66개)보다 16개 지구가 늘었고 이 중 22개는 신규 사업이다.신규 사업은 풍수해 생활권 종합 정비 10개, 자연재해 위험개선 지구 정비 7개, 급경사지 붕괴 위험지역 정비 5개 등이다.풍수해 생활권 정비사업은 올해 3개 지구에서 내년 10개 지구로 3배 이상 확대됐다. 극한 호우 발생이 늘면서 마을 단위 침수·붕괴 등 복합적인 재해 위험 요인을 발굴해 하천·배수로·펌프장 등 기반 시설을 강화·정비하기로 했다.도는 사업 지구 선정에 앞서 전문가 컨설팅을 통해 사업의 타당성과 완성도를 보완한 뒤 시군과 협조 체계를 구축해 재해 대응의 실효성을 높였다. 아울러 정비사업을 차질 없이 추진해 재해 위험 요인을 선제적으로 해소하고 재해위험지역을 발굴·정비를 확대해 자연재해에 대한 대응력을 강화한다는 방침이다.신동헌 충남도 재난안전실장은 “기후 변화로 국지성 집중호우 등 예측하기 어려운 재난이 빈번해지면서 재해 위험 요인을 사전에 줄일 수 있는 예방사업을 적극 추진할 계획”이라며 “정비사업은 시군과 협력해 신속하고 차질 없이 추진하겠다”고 밝혔다.