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괴산군 외국인 계절근로자 무단이탈률 0%대 눈길

남인우 기자
남인우 기자
입력 2026-09-09 13:20
수정 2026-09-09 13:20
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세줄 요약
  • 무단이탈률 0.3%로 감소, 관리 성과
  • 캄보디아·라오스 협력으로 선발 구조 정착
  • 전용 기숙사·상주 매니저로 생활 지원
이미지 확대
괴산군청.
괴산군청.


충북 괴산군이 외국인 계절근로자들의 무단이탈률을 0%대로 낮춰 눈길을 끈다.

9일 괴산군에 따르면 올해 충북도 내 최대인 1001명의 계절근로자가 관내 농업현장에 투입됐다. 2022년 180명과 비교하면 5배 이상이 늘어났다.

인원은 증가하고 있지만 무단이탈률은 해마다 감소하고 있다. 2022년 7.7%(14명)에서 올해 0.3%(3명)로 떨어졌다.

안정적인 관리의 비결은 계절근로자 도입 국가인 캄보디아 및 라오스와의 긴밀한 협력체계다.

협약 체결 등을 통해 브로커 개입을 원천적으로 차단하고 협동조합 등 현지 송출기관이 직접 근로자를 선발하는 구조를 정착시켰다. 근로자들의 생활과 노무 문제 지원을 위해 캄보디아와 라오스 매니저들이 괴산에 상주한다.

군은 2024년 30억원을 투입해 계절근로자 전용 기숙사도 지었다.

고용주와 사업장을 대상으로 한 현장점검도 강화했다. 적정 주거환경, 임금체불, 소화기 및 화재감지기 설치, 불법 용역 등이 주요 점검사항이다. 군은 위반한 고용주에 대해 다음 연도 계절근로자 배정을 제한한다.

송인헌 군수는 “계절근로자들이 안정적으로 근무하고 생활할 수 있는 여건을 조성하면 우수한 재입국 근로자를 확보할 수 있다”고 말했다.
괴산 남인우 기자
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