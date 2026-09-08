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[포토] ‘가을 모기를 잡아라’

입력 2026-09-08 16:47
수정 2026-09-08 16:47
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폭염이 한풀 꺾이고 아침·저녁으로 선선한 바람이 불기 시작하면서 모기가 기승을 부리고 있는 8일 경기도 수원시 팔달구 인계동의 한 공원에서 팔달구보건소 관계자들이 방역을 하고 있다.

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