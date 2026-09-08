세줄 요약
- 의정활동 내역 외부 유출 의혹 제기
- 업체 대표 전화·내용증명 수신 확인
- 감사 통한 전 과정 진상조사 요구
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
김은주 포항시의회 의원. 포항시의회 제공
경북 포항시의회 의원의 의정활동 내역이 관련 외부 업체에 유출된 정황이 확인되면서 포항시 감사담당관실에 감사가 접수됐다.
김은주 의원은 8일 열린 포항시의회 임시회에서 5분 발언을 통해 “청하 의료폐기물처리시설과 관련된 의정활동 중 해당 업체 대표가 내용증명을 보내왔다”며 “의정활동 내역이 외부로 유출된 만큼 감사를 통한 진상 조사가 필요하다”고 강조했다.
앞서 김 의원은 포항시가 1심에서 패소해 10억원의 배상 판결을 받은 의료폐기물처리시설 손해배상청구소송의 사실관계 확인을 위해 정식으로 자료를 요구한 바 있다. 1심 패소 후 시가 항소를 포기한 것과 관련해 직접 확인하기 위해서다.
이후 지난 3일 의회는 해당 업체 대표로부터 김 의원의 의정활동과 관련해 회사 특허와 영업비밀, 개인정보 등이 외부로 유출됐다는 전화를 받았다. 지난 7일에는 내용증명까지 받았다.
이와 관련해 김 의원은 “자료를 제출받은 직후 개인 일정으로 해외에 체류했고, 현재까지 자료를 확인하지 못한 상태”라며 “어떤 자료를 요구했고, 어떤 내용이 담겨 있는지도 모르는데 해당 업체에서 어떻게 의정활동을 파악했는지 의문”이라고 설명했다.
이에 김 의원은 “해당 업체가 주장하는 자료 유출의 실체를 밝히기 위해 자료 요구 시점부터 자료 결재·취합, 의회 제출 등 전 과정에 대한 감사가 필요하다”며 “뿐만 아니라 해당 업체가 어떤 경위로 의정활동 관련 내용을 인지하게 됐는지 확인해야 한다”고 말했다.
이민석 서울시의회 환경수자원위원장, 서울시 ‘조경상·정원도시상 시상식’ 참석 및 축사
서울시의회 환경수자원위원회 이민석 위원장(국민의힘, 마포1)은 ‘조경상 및 정원도시상 시상식’ 일정으로 지난 7일 서울시청 다목적홀 행사 개회식 현장을 찾아 시상식 개최와 함께 수상한 시상자를 축하했고, 관계 전문가 및 공무원들의 노고를 격려했다. 서울시 정원도시국이 매년 주관하는 이번 시상식은 두 개의 주요 부문으로 나뉘어 진행된다. 먼저 ‘조경상’은 도시경관을 심미적, 기능적, 생태적으로 개선해 시민의 삶의 질을 높이고 조경 분야 발전에 기여한 우수 공간을 발굴하기 위해 2022년에 제정되어 올해로 5회째를 맞이했다. 이와 함께 ‘정원도시상’은 시민들의 자발적인 참여를 바탕으로 일상생활 공간 속에 정원을 조성하고 지속해서 가꾸어 온 우수한 사례들을 널리 알리기 위해 2013년에 만들어져 올해로 14회째를 이어오고 있다. 행사는 오세훈 시장의 개회사로 시작을 알렸으며, 이어서 서울시의회 환경수자원위원회 이민석 위원장이 행사의 개최를 축하하고 수상한 시민에게 축하의 말을 전했다. 김성보 서울시 행정2부시장이 참석해 자리를 빛낸 이날 시상식은, 화려한 축하 공연을 시작으로 개회 선언과 인사말, 기념 영상 상영, 시상 및 기념 촬영 순으로 다채롭게 진행됐
서울시의회 바로가기
끝으로 김 의원은 “의회의 정당한 견제와 감시 활동을 위축시킬 수 있는 매우 심각한 문제인 만큼 법률 검토 및 대응에 나서야 한다”며 “시의 항소 포기 결정 과정과 책임, 의정활동 내용 유출 등 일련의 문제에 끝까지 대응하겠다”고 덧붙였다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
김은주 의원이 자료를 요구한 사안은?