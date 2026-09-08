부산시, 11~12일 전통시장 99곳서 온누리상품권 환급

4만원 이상 구매 시 1만원, 7만원 이상 구매 시 2만원 온누리상품권 지급

이미지 확대 전통시장 소비 진작 환급 지원사업. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 전통시장 소비 진작 환급 지원사업. 부산시 제공

세줄 요약 부산시가 추석을 앞두고 11~12일 이틀간 99개 전통시장에서 소비 진작 환급 지원사업을 한다. 행사 점포에서 4만원 이상 사면 1만원, 7만원 이상이면 2만원을 지류형 온누리상품권으로 돌려주며, 1인당 최대 2만원까지 가능하다. 추석 앞두고 전통시장 99곳 환급 행사 추진

4만원 이상 1만원, 7만원 이상 2만원 환급

1인당 최대 2만원, 같은 시장 영수증만 합산

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부산시는 추석을 앞두고 부산시상인연합회와 함께 11일부터 12일까지 99개 전통시장에서 ‘전통시장 소비 진작 환급 지원사업’(온누리상품권 환급)을 추진한다고 8일 밝혔다.행사 참여 점포에서 4만원 이상 구매하면 1만원, 7만원 이상 구매하면 2만원을 지류형 온누리상품권으로 환급받을 수 있다. 환급 한도는 행사 기간 1인당 최대 2만원이다. 같은 시장에서 행사 기간 구매한 영수증은 합산할 수 있지만, 서로 다른 시장에서 구매한 영수증은 합산할 수 없다.환급 대상은 전통시장 내 도소매업과 음식점업 참여 점포에서 구매한 품목으로, 농·축·수산물 등 특정 품목에 한정하지 않는다.환급 장소는 16개 구·군 99개 전통시장에 85곳이 마련된다.김기환 시 디지털경제실장은 “이번 환급행사가 장바구니 부담을 덜어주는 실질적인 혜택이 되고, 전통시장 상인에게는 방문객과 매출을 늘리는 계기가 되길 기대한다”라고 밝혔다.