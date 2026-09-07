춘천의 밤 밝히는 ‘춘풍야장’…11일 재개장

세줄 요약 춘천 풍물시장 야시장 ‘춘풍야장’이 11일 오후 6시 재개장했다. 다음 달 16일까지 매주 금·토요일 오후 6~11시 운영하며 라이브 버스킹, DJ 프로그램, 지역 예술가와 어린이 공연, 한글 캘리그래피 체험을 마련한다. 춘풍야장 11일 재개장, 야간 관광 재가동

금·토요일 밤 운영, 먹거리·공연·체험 구성

버스킹·DJ·어린이 공연·캘리그래피 마련

이미지 확대 올해 4~6월 강원 춘천 풍물시장에서 열린 ‘춘풍야장’. 춘천시 제공 닫기 이미지 확대 보기 올해 4~6월 강원 춘천 풍물시장에서 열린 ‘춘풍야장’. 춘천시 제공

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강원 춘천 풍물시장 야시장인 ‘춘풍야장’이 11일 오후 6시 다시 문을 연다.다음 달 16일까지 매주 금·토요일 오후 6~11시 운영되는 춘풍야장은 먹거리와 공연, 체험 등으로 꾸며진다. 라이브 버스킹과 사연과 신청곡을 소개하는 DJ 프로그램, 지역 예술가 공연, 어린이 태권도 시범단 공연 등 세대별로 즐길 수 있는 공연이 이어진다.한글날을 기념한 한글 캘리그래피 체험 부스도 마련한다. 방문객이 공연을 관람하는 데 그치지 않고 직접 참여하며 추억을 남길 수 있도록 체험 콘텐츠를 강화했다.앞서 지난 4~6월 춘풍야장은 3만 명이 넘는 시민과 관광객을 불러 모으며 지역의 새로운 야간 관광 콘텐츠로 주목받았다.시 관계자는 “상반기 많은 시민과 관광객이 춘풍야장을 찾아 풍물시장에 새로운 활력을 불어넣었다”며 “풍물시장의 특색을 살려 춘풍야장을 춘천의 대표적인 야간 관광 콘텐츠로 키워나갈 것”이라고 말했다.