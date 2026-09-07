제천시 교도소 유치 나선다...시민 62% 찬성

세줄 요약 제천시가 교도소 유치에 본격 나섰다. 시가 실시한 여론조사에서 찬성 61.7%가 반대 38.3%를 앞섰고, 모든 연령대에서 찬성이 우세했다. 시는 8일부터 유치 희망 마을을 공모한 뒤 후보지를 정해 다음 달 법무부에 신청서를 낼 계획이다. 교도소 유치 여론조사, 찬성 61.7% 우세

제천시, 희망 마을 공모 뒤 후보지 선정

다음 달 법무부 신청, 연말 예정지 확정

이미지 확대 이상천 제천시장이 7일 교도소 유치와 관련한 시민 여론조사 결과를 발표하고 있다. 제천시 제공. 닫기 이미지 확대 보기 이상천 제천시장이 7일 교도소 유치와 관련한 시민 여론조사 결과를 발표하고 있다. 제천시 제공.

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충북 제천시가 교도소 유치에 본격적으로 나선다.시민들의 유치 찬성 여론이 강해서다.7일 제천시에 따르면 시가 코리아리서치에 의뢰해 지난달 27일부터 열흘 동안 진행한 여론조사 결과 찬성이 61.7%로 반대 38.3%보다 우세했다.이번 여론조사에는 남자 762명, 여성 744명 등 총 1506명이 참여했다. 여론조사는 일대일 대면 면접 방식으로 진행됐다.시 관계자는 “이번 조사는 전 연령층과 전 지역에 걸쳐 고르게 진행됐다”라며 “모든 연령대에서 찬성이 높게 나왔고, 17개 읍면동 가운데 반대가 많은 곳은 단 두 곳뿐이었다”고 설명했다.시는 여론조사 결과에 따라 유치경쟁에 나선다는 방침이다.우선 오는 8일부터 17일까지 10일간 유치 희망 마을을 공모한다. 이어 접수된 마을을 대상으로 심사를 벌여 최종 후보지를 결정한다. 이를 바탕으로 다음 달 12일까지 법무부에 유치신청서를 제출한다는 계획이다.시는 교도소가 들어서면 근무자 250명 등 1000명 가까운 인구 유입을 기대한다.법무부는 현장 평가 등을 거쳐 오는 12월에 교도소 건립 예정지를 확정할 예정이다.법무부는 수용률 124%에 달하는 전국 교정시설의 수용자 밀집도 완화를 위해 4개 시·군에 교도소를 추가 설립할 계획이다.법무부는 원주교도소, 영월교도소 등과 인접한 제천에 교도소를 신설하면 교정공무원들 이주 없이 전보 인사할 수 있다는 점에서 제천교도소 신설을 적극 고려 중인 것으로 전해졌다.