‘배고픈데 무슨 증명서’…21만명 찾은 ‘그냥드림’ 전국 확대

첫 방문 땐 증빙 없이 2만원어치 지원

위기가구 4437명 제도권 복지로 연결

노인·장애인·도서벽지엔 직접 배달

이미지 확대 서울 영등포구 ‘0원 마켓’에 마련된 먹거리 기본보장 코너 ‘그냥드림’에서 한 이용자가 물품을 살펴보고 있다.

보건복지부 제공 닫기 이미지 확대 보기 서울 영등포구 ‘0원 마켓’에 마련된 먹거리 기본보장 코너 ‘그냥드림’에서 한 이용자가 물품을 살펴보고 있다.

보건복지부 제공

세줄 요약 가난을 스스로 증명하지 않아도 먹거리와 생필품을 즉시 받는 ‘그냥드림’이 이달 전국 모든 시군구로 확대된다. 지난해 시범사업 이후 21만여 명이 이용했고, 4400여 명은 기초생활보장과 긴급복지 등 제도권 지원으로 연결됐다. 그냥드림 전국 확대, 무증빙 즉시 지원

21만여 명 이용, 4400여 명 제도권 연계

찾아가는 서비스로 취약계층 접근성 강화

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가난을 스스로 증명하지 않아도 먹거리와 생필품을 즉시 받을 수 있는 ‘그냥드림’이 이달 전국 모든 시군구로 확대된다. 지난해 12월 시범사업 시작 이후 21만여 명이 코너를 찾았고, 이 중 4400여 명은 기초생활보장 등 제도권 복지망으로 연결됐다.보건복지부는 아직 그냥드림을 운영하지 않는 55개 시군구에서도 이달 중 순차적으로 사업을 시작해 전국 어디서나 그냥드림 코너를 이용할 수 있게 된다고 6일 밝혔다.그냥드림은 이재명 대통령이 경기도지사 시절 도입해 현 정부 출범 이후 전국으로 확대해 온 대표적인 약자 복지 정책이다. 생계가 어려운 국민이 거주지 인근 그냥드림 코너를 찾으면 1인당 2만 원 상당의 먹거리와 생필품을 즉시 지원받을 수 있다.이용 절차도 최소화했다. 첫 방문 때는 간단한 개인정보 제공 동의와 자가 점검표만 작성하면 곧바로 물품을 받는다. 까다로운 소득·재산 증빙 대신 먹거리부터 건네는 ‘선(先)지원 후(後)행정’ 방식이다. 두 번째 방문부터는 현장 상담을 하고 필요한 경우 복지서비스로 연계한다.문턱을 낮추자 기존 행정망이 놓쳤던 위기가구들이 하나둘 모습을 드러냈다. 지금까지 전체 이용자 가운데 4만 4712명이 복지 상담을 받았고, 2만 2367명이 읍면동 복지 부서로 연계됐다. 이 가운데 4437명은 기초생활보장 수급이나 긴급복지 등 실제 지원을 받았다.우울증과 극심한 생활고를 겪던 30대 A씨가 대표적이다. 서류상 부친과 동거하는 것으로 돼 있어 그동안 필요한 지원을 받지 못했으나, 먹거리를 받으러 그냥드림을 찾았다가 위기가구로 발굴됐다. 지방자치단체는 A씨의 기초생활보장 수급 신청을 돕고 정신건강복지센터와 푸드마켓으로 연결했다.복지부는 전국 확대에 맞춰 거동이 불편한 노인과 장애인, 도서벽지 주민을 위한 ‘찾아가는 그냥드림’도 본격 가동한다. 읍면동 복지팀이 차량으로 마을을 돌거나 자원봉사자가 물품을 배달하며 위기 징후를 지자체에 알리는 방식이다. 우체국 집배원이 물품을 전달하면서 대상자의 상태를 살피는 모델도 도입한다.