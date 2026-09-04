20대 중국인, 서울 돌아다니며 여성 27명 ‘불법 촬영’…불구속 송치

세줄 요약
- 성수동 카페서 여성 신체 불법 촬영 혐의
- 마포·영등포 등서 추가 촬영, 피해 27명
- 중국인 관광객 불구속 송치, 출국정지 조치
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경찰 자료 이미지. 서울신문DB
인파가 많이 몰리는 지역에서 여성의 신체를 불법 촬영한 중국인 관광객이 검찰에 넘겨졌다.
4일 경찰에 따르면 서울 성동경찰서는 이날 중국 국적의 20대 남성 A씨를 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(카메라 등 이용촬영) 혐의로 불구속 송치했다.
A씨는 지난달 4일 서울 성동구 성수동의 한 카페에서 여성의 신체를 불법 촬영한 혐의로 현행범 체포됐다.
경찰 조사 결과 A씨는 마포·영등포·성수동 등 여러 지역에서 여성들을 불법 촬영한 것으로 확인됐다. 피해자는 총 27명으로 전해졌다.
A씨는 지난 7월 말 입국했다. 경찰은 지난달 5일 A씨를 출국정지 조치했다.
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