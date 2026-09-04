코로나 이후 최대 규모 ‘한양대 잡페어’ 성황… 사흘간 8800여건 상담

세줄 요약 한양대학교가 서울캠퍼스에서 2026 잡페어를 열어 코로나19 이후 최대 규모를 기록했다. 삼성, 현대, LG 등 대기업과 금융권·공공기관 100여개 기업이 참여했고, 2978명의 학생이 찾아 8828건의 1대1 상담을 받았다. 코로나 이후 최대 규모 잡페어 개최

100여개 기업 참여, 학생 2978명 방문

사흘간 1대1 상담 8828건 집계

이미지 확대 지난 1일 한양대학교 서울캠퍼스에서 열린 ‘2026년 9월 한양대학교 잡페어’ 현장 전경. 한양대 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 1일 한양대학교 서울캠퍼스에서 열린 ‘2026년 9월 한양대학교 잡페어’ 현장 전경. 한양대 제공

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한양대학교는 지난 1일부터 3일까지 서울 성동구 서울캠퍼스 올림픽체육관에서 ‘2026년 한양대학교 잡페어’를 개최했다고 4일 밝혔다. 코로나19 이후 최대 규모로 열린 이번 행사에는 삼성과 현대, LG, 포스코, GS, 신세계, CJ 등 주요 대기업을 비롯해 금융권과 공공기관 등 100여개 기업이 참여했다.행사 기간 2978명의 학생이 행사장을 찾았으며, 기업별 상담 부스에서 이뤄진 1대1 직무·채용 상담은 8828건으로 집계됐다. 특히 행사 마지막 날인 3일에만 3188건의 상담이 몰리는 등 취업을 준비하는 학생들의 열기가 뜨거웠다. 일부 인기 기업 부스에서는 대기 시간이 1시간에 이를 정도로 장사진을 이뤘다.이번 잡페어는 대기업뿐만 아니라 은행·증권·보험 등 15개 가량의 금융권 기업과 공공기관이 대거 참여해 폭넓은 산업 탐색 기회를 제공했다. 이와 함께 총 5차례 진행된 채용 설명회에는 559명이 참여해 직무 역량과 입사 준비 전략을 점검했다.우지욱 학생(정보공학과 4학년)은 “현직자들에게 직접 직무와 채용 과정을 물어보며 앞으로 준비해야 할 방향을 구체적으로 그릴 수 있었다”고 말했다.한양대 관계자는 “학생들에게는 실질적인 채용 정보를, 기업에는 우수 인재를 만날 수 있는 소통의 장을 제공했다”며 “앞으로도 변화하는 채용 환경에 맞춰 다양한 취업 지원 프로그램을 이어갈 계획”이라고 밝혔다.