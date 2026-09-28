‘北목함지뢰 목격’ 증언 속 국방장관 “확인 땐 합당한 대응”

합참·유엔사, DMZ 폭발 2차 조사

이미지 확대 국회 국방위원회 소속 의원들이 28일 경기 연천군 육군 25사단 비룡전망대를 찾아 지뢰 덧신과 지뢰 탐지 장비 등을 살펴보고 있다. 앞줄 왼쪽부터 더불어민민주당 소속 진성준 국방위원장, 민홍철·김병주 의원, 김민석 대표. 뒷줄 맨 왼쪽은 천하람 개혁신당 의원.

국회사진기자단 닫기 이미지 확대 보기 국회 국방위원회 소속 의원들이 28일 경기 연천군 육군 25사단 비룡전망대를 찾아 지뢰 덧신과 지뢰 탐지 장비 등을 살펴보고 있다. 앞줄 왼쪽부터 더불어민민주당 소속 진성준 국방위원장, 민홍철·김병주 의원, 김민석 대표. 뒷줄 맨 왼쪽은 천하람 개혁신당 의원.

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세줄 요약 서부전선 DMZ 지뢰 폭발 사고를 두고 합참과 유엔사가 이틀째 현장조사를 이어갔다. 장병들 진술에서는 북한 목함지뢰로 보였다는 증언이 나왔지만, 재질과 종류가 달랐다는 말도 있어 추가 확인이 필요하다. 국방장관은 북한 매설 지뢰로 확인되면 합당한 대응을 하겠다고 했다. 서부전선 DMZ 지뢰 폭발 사고 이틀째 조사

목함지뢰 목격·재질 상이 진술로 단정 어려움

국방장관, 북한 매설 확인 시 상응 대응

2026-09-29 1면

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합동참모본부와 유엔사 군정위원회가 서부전선 비무장지대(DMZ) 내 지뢰 추정 폭발 사고와 관련, 전날에 이어 28일 2차 조사를 진행했다. 사고 현장에서 북한의 ‘목함지뢰’를 목격했다는 증언이 이어지는 가운데 강신철 국방부 장관은 북한 매설 지뢰로 확인되면 “합당한 대응을 하겠다”고 강조했다.합참과 유엔사는 이날 2차 현장조사를 진행했다. 전날 일몰까지 1차 현장조사를 진행했지만 미확인 지뢰지대의 위험성 때문에 근접 지역까지 도달하진 못하면서 연이틀 조사를 진행한 것이다. 투입된 인원은 전날과 비슷한 규모로 알려졌다.군은 지뢰 출처 등 사건 경위 파악에 집중하는 가운데 사건에 투입됐던 장병들을 조사하는 과정에서 북한군의 목함지뢰를 목격했다는 증언이 나왔다. 이와 관련, 황주봉(육군 준장) 합참 작전1처장은 이날 정례브리핑에서 “목함지뢰와 유사하다고 진술을 받았다”며 “목함지뢰와 유사하되 재질은 플라스틱으로 보였다는 진술도 있었던 한편, 다른 종류로 보인다고 추정한 진술도 있었다”고 전했다.통상 매립돼 있는 지뢰의 형상을 어떻게 특정할 수 있냐는 질문에는 “장병들은 적 지뢰뿐만 아니라 아군 지뢰에 대한 형상, 재질 등 특정적인 것을 교육받고 확인하는 사람들이 DMZ 작전에 들어가고 있다”며 “어느 누구라도 그 교육을 받았던 인원이라면 확인하고 특정할 수 있을 것”이라고 했다.현장에 미폭발 지뢰가 남아 있다는 진술도 나온 것으로 전해졌다. 이에 황 처장은 “1발인지, 2발인지 관련된 사항들은 A라는 인원이 봤던 것과 B라는 인원이 봤던 것들을 동일한 것으로 저희가 단정할 수가 없다”고 답했다.군은 목함지뢰 관련 진술이 실제 폭발한 지뢰를 의미하는지 여부 등 정확한 사실관계는 추가 조사가 필요하다는 입장이다. 황 처장은 “현장에서 상황을 다 확인한 다음에 다시 한번 설명드리겠다”고 답했다.이날도 사고 관련 여야의 공방이 이어졌다. 더불어민주당은 투명한 사건 진상 규명이 우선이라는 원칙을 고수했고, 국민의힘은 고의적인 사고 축소·은폐 시도라고 목소리를 높였다.한병도 민주당 원내대표는 최고위원회의에서 “사고 현장은 안전 확보가 먼저 필요한 곳이지만 국민의힘은 이를 두고 은폐 시도라고 몰아붙이고 있다”며 “사고 원인은 현장조사와 감정으로 밝혀야 한다. 끝까지 확인하고 진상을 엄하게 따질 것”이라고 강조했다.반면 장동혁 국민의힘 대표는 국회에서 열린 최고위원회의에서 “고의적인 조사 지연, 사고 축소, 은폐 모두 대통령의 지시 없이는 불가능”이라고 주장했다. 정점식 국민의힘 원내대표도 “군이 보인 행태와 관련해서 국회 청문회와 국정조사를 통해 반드시 밝혀내야 한다”고 했다.강신철 국방부 장관은 이날 취임 후 처음으로 국회를 찾아 김민석 민주당 대표와 장 대표를 각각 접견했다. 김 대표는 “철저하고 투명하게 조사가 되기를 바라는 마음”이라고 당부했고, 장 대표는 “대통령에게 맞서다가 장관 자리에 있게 되지 못하더라도 국민들께 답해야 할 때가 왔다”고 주문했다.강 장관은 장 대표 접견 후 기자들과 만나 북한이 매설한 지뢰가 폭발 사고의 원인일 경우 “합당하고 거기에 상응하는 대응과 조치가 필요하고 그렇게 해나가겠다”고 말했다. 다만 목함지뢰 관련 증언에 대해선 “목함지뢰가 아닌 그러한 진술들도 있다”며 “최대한 빨리 정리되는 대로 국민들께 투명하게 설명해 드리겠다”고 했다.야권이 주장하는 국군의 사고 축소 및 은폐, 늑장 대응 의혹에 대해선 “군이 어떤 걸 은폐할 수가 있겠나. 일부러 늦게 하는 건 없다. 투명하게 진행하겠다”고 했다.이런 가운데 국민의힘을 제외한 국회 국방위원회 소속 의원들이 이날 오후 육군 25사단 관할 DMZ를 찾았다. 천하람 개혁신당 의원이 “북한의 목함지뢰라는 우리 부상자 진술도 나오는데 왜 확인이 늦어지나”라고 질문하자 강명구 합참 전략기획본부장은 “(부상자들이) 형상은 목함지뢰인데 재질은 플라스틱으로 보인다고 진술한 걸로 안다”며 “목함지뢰로 단정 짓기 어렵다”고 답했다.국방위 전체회의 소집을 요구하며 불참한 국방위 소속 국민의힘 의원들은 “부상 장병들은 수도병원에서 치료받고 있고, 합동조사팀조차 폭발 원점을 확인하지 못한 상황에서 국회의원이 부대를 찾아간다고 뭔가 확인할 수 있는 게 아니다”라고 말했다.