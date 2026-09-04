양양에 러닝족 집결…강변마라톤 12일 개최

세줄 요약 강원 양양군이 12일 ‘양양 강변 전국 마라톤 대회’를 연다. 5회째인 올해 대회에는 6000여 명이 참가해 하프, 10㎞, 3㎞ 코스를 달린다. 남대천과 동해 바다, 설악산 경관을 함께 즐길 수 있고, 레이스 패트롤과 휴식 공간도 늘린다. 양양 강변 전국 마라톤 12일 개최

6000여 명 참가, 하프·10㎞·3㎞ 구성

남대천·바다·설악산 조망 속 레이스

이미지 확대 강원 양양 강변 전국 마라톤 대회가 12일 개최된다. 사진은 2024년 대회 모습. 양양군 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원 양양 강변 전국 마라톤 대회가 12일 개최된다. 사진은 2024년 대회 모습. 양양군 제공

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강원 양양군은 오는 12일 ‘양양 강변 전국 마라톤 대회’를 개최한다고 4일 밝혔다.올해로 5회째를 맞는 이 대회에는 6000여 명이 참가해 열전을 펼친다. 코스는 하프, 10㎞, 3㎞로 나뉘고, 모든 코스에서 남대천과 바다, 설악산의 수려한 경관을 즐기며 레이스를 즐길 수 있다.올해부터 전 구간에 전문 응급 대응 인력인 ‘레이스 패트롤’를 배치해 경기 중 발생할 수 있는 응급 상황에 신속하게 대처한다. 또 완주 기록 포토존을 2곳에서 4곳으로 늘려 대기 시간을 줄였고, 레이스를 마친 참가자들이 피로를 풀 수 있는 휴식 공간도 마련했다.대회 당일 오전 9시부터 오후 1시까지 코스 일원은 차량 통행이 전면 또는 부분 통제되고, 모범운전자회와 자율방범대 회원 등 200여 명이 교통 통제와 안전 관리를 돕는다.대회 관계자는 “양양의 젖줄인 남대천을 비롯해 동해 바다와 설악산의 정취를 함께 만끽할 수 있는 차별화된 코스가 전국 러너들로부터 꾸준히 사랑받고 있다”며 “올해는 안전 대책과 편의 시설을 한층 강화했다”고 말했다.