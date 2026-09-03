이희학 “AI 소프트파워 대학 전환”, 목원대 11대 총장 취임

10대 이어 재선임, 목원만의 AI 대학 실현 강조

이미지 확대 3일 목원대 제11대 총장으로 취임한 이희학 총장. 목원대 제공 닫기 이미지 확대 보기 3일 목원대 제11대 총장으로 취임한 이희학 총장. 목원대 제공

세줄 요약 이희학 목원대 총장이 11대 총장 취임과 함께 AI 기반 교육·연구·학생 지원·행정 혁신을 내세운 ‘AI 소프트파워 대학’ 전환을 선언했다. 목원 비전 2030에는 문화예술·콘텐츠·웰라이프와 AI를 결합한 차별화 전략, 탐구·도전형 학습 확대, 국제화와 지역혁신 강화가 담겼다. AI 기반 대학 체질 혁신 선언

목원 비전 2030 발표와 재선임

문화예술·콘텐츠 결합 차별화

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“인공지능(AI) 기반으로 교육과 연구, 학생 지원과 대학 행정의 체질을 바꾸며 목원의 미래를 다시 설계하겠습니다.”3일 취임한 이희학 목원대 총장은 ‘정답을 찾는 교육’에서 ‘질문을 만들고 문제를 해결하는 교육’으로 전환을 담은 ‘AI 소프트파워 대학’을 선언했다. 그는 제10대 총장을 지낸 뒤 6월 학교법인 감리교학원 이사회에서 제11대 총장으로 재선임됐다.이날 발표한 ‘목원 비전 2030’은 다른 대학과 차별화된 AI 대학, 하나의 학과나 기술 영역에 가두는 대신 오랜 기간 경쟁력을 쌓아온 문화예술과 콘텐츠, 웰라이프 등에 결합해 목원만의 AI를 실현하기로 했다.교육은 인공지능 시대가 요구하는 인재의 핵심 역량을 높일 수 있도록 탐구·도전 기반 학습을 확대한다. 정답이 재현되는 수준이 아닌 학생이 질문을 만들고 이를 검증해 문제 해결까지 이어가도록 교육 방식 개선을 추진한다.전통적인 강점인 문화예술에 AI를 접목해 새로운 산업 영역으로 확장한다. ‘뉴 헤리티지’ 전략으로, 전통 보존을 넘어 시대에 맞게 재해석해 새로운 자산으로 창출에 나선다.국제화와 지역혁신도 주요 추진 과제다. 2030년까지 외국인 유학생 3000명 시대 유학생 교육뿐 아니라 정주와 생활 지원 체계를 강화하고 국내 학생에게는 글로벌 리더십 프로젝트와 글로벌 자율 설계 학기 등을 통해 해외에서 배우고 도전할 기회를 확대한다. 또 학생이 수업과 프로젝트를 통해 지역사회 문제 해결에 참여할 수 있도록 산학 협력과 사업화로 연결할 수 있는 환경을 조성하기로 했다.이 총장은 “대학은 더 이상 전공별 지식을 전달하는 기관에 머물러서는 안 된다”며 “복잡한 문제를 함께 풀고 서로 다른 지식과 사람을 연결하며 새로운 가능성을 실험하고 변화를 만들어 내는 플랫폼이 돼야 한다”고 밝혔다.