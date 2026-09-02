충북지역 초등학교서 5학년 여학생이 여교사 폭행

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충북지역 초등학교서 5학년 여학생이 여교사 폭행

남인우 기자
남인우 기자
입력 2026-09-02 16:30
수정 2026-09-02 16:30
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세줄 요약
  • 충북 초등학교서 5학년 여학생이 담임 교사 폭행
  • 수업 전 교실서 발길질·머리카락 잡기 장면 포착
  • 교육당국 조사 착수, 목격 학생 심리지원 검토
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충북도교육청.
충북도교육청.


충북의 한 초등학교에서 여학생이 교사를 폭행해 교육 당국이 조사에 나섰다.

2일 충북교육청 등에 따르면 이날 오전 8시 40분쯤 도내 한 초등학교 5학년 교실에서 A양이 담임인 여교사 B씨를 폭행했다.

당시 상황이 담긴 영상에는 정규 수업이 시작되기 전 A양이 B씨에게 달려들어 발로 차는 모습이 담겼다. A양은 B씨의 머리카락을 움켜쥐기도 했다.

이를 인지한 학교 교감과 학생부장은 바로 교실로 가 A양과 B씨를 분리했다. B씨는 병원에서 진료를 받았고, A양은 학교로 온 어머니에게 인계됐다.

다른 학생들은 정규 수업을 마친 뒤 귀가한 것으로 확인됐다.



도교육청 관계자는 “정확한 사건 경위를 조사 중에 있다”며 “폭행 장면을 지켜본 학생들을 대상으로 심리 치료 등에 나설 예정”이라고 말했다.
청주 남인우 기자
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