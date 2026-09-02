“대규모 매장지 발견” 가격 미친 듯이 오르는데…‘초대형 잭팟’ 터진 중국 [월드픽]

세줄 요약 중국이 안후이성 쉬안청시 차팅지구에서 대규모 구리·금 매장지를 찾아냈다. 잠재 매장량은 구리 100만t 이상, 금 200t 이상으로 추정된다. 전력망·전기차·AI 산업에 필수인 구리와 안전자산인 금의 공급 경쟁이 더 거세질 수 있다. 안후이성 차팅지구서 구리·금 대규모 매장지 발견

잠재 매장량 구리 100만t·금 200t 이상 추정

전력망·전기차·AI용 구리 수요와 가격 상승 주목

이미지 확대 미국과 핵심 광물자원 경쟁을 벌이는 중국이 최근 대규모 구리와 금 매장지를 발견한 것으로 나타났다. 중국 차팅 광산 구리·금 탐사 프로젝트 현장. 중국 자연자원부 제공 닫기 이미지 확대 보기 미국과 핵심 광물자원 경쟁을 벌이는 중국이 최근 대규모 구리와 금 매장지를 발견한 것으로 나타났다. 중국 차팅 광산 구리·금 탐사 프로젝트 현장. 중국 자연자원부 제공

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미국과 핵심 광물자원 경쟁을 벌이는 중국이 최근 대규모 구리와 금 매장지를 발견했다.2일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 자연자원부는 전날 안후이성 쉬안청시 차팅지구의 광산 탐사 결과 100만t 이상의 구리와 200t 이상의 금이 매장돼 있을 수 있다고 밝혔다.주요 광상의 길이는 약 1.2㎞, 폭이 1.1㎞에 달하며, 아직 광상의 아랫부분이 완전히 드러나지 않은 상태다.자연자원부는 초기 추산 결과 이곳의 잠재적인 구리 매장량은 50만t급 이상 여러 대형 구리 광산 규모를 넘어서고, 금 매장량 역시 20t급 이상 금 광산 10여곳의 규모를 넘어설 것으로 추정했다.향후 추가 조사 진척에 따라 매장량 파악 규모가 더 늘어날 가능성도 거론된다.자연자원부 관계자는 “차팅 광산 구리·금 탐사 프로젝트는 자연자원부의 올해 주요 탐사 프로젝트 중 하나”라며 “단 몇 달 만에 중대한 돌파구를 마련해 의미가 매우 크다”고 설명했다.구리는 우수한 전기 전도성 덕분에 전력망, 전기차, 재생에너지, 인공지능(AI) 데이터 센터를 가동하는 데 필수적인 자원이다.금은 첨단 전자제품과 항공우주 장비 등에 사용되며, 경제적·지정학적 불확실성이 커지고 미 달러화에 대한 신뢰가 약화하면서 각국 중앙은행들 사이에서 안전자산으로서의 역할이 더욱 주목받고 있다.이에 따라 구리와 금 가격도 고공행진 중이다.국제에너지기구(IEA)는 2035년까지 전 세계 구리 공급이 수요보다 25% 부족할 수 있다고 전망하기도 했다.SCMP는 “차팅 광상은 향후 중국 중부의 주요 구리·금 생산 기지가 될 수 있다”며 “은과 유황도 함께 회수할 수 있을 것으로 전망된다”고 전했다.