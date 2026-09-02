강원랜드 김도균 대표 취임…“확실한 변곡점 만들 것”

세줄 요약 김도균 신임 강원랜드 대표가 2일 취임해 하이원 그랜드호텔에서 집무를 시작했다. 그는 강원랜드를 지역 경제를 떠받치는 앵커기업으로 규정하고, 글로벌 공공형 복합리조트 도약과 상생 플랫폼 구축, 조직문화 혁신을 경영 방향으로 제시했다. 김도균 신임 대표 취임, 공식 업무 시작

글로벌 복합리조트·상생 플랫폼·혁신 제시

창립 30주년 맞아 변곡점 강조

이미지 확대 김도균 신임 강원랜드 대표이사가 2일 하이원 그랜드호텔에서 열린 취임식에서 인사말을 하고 있다. 강원랜드 제공 닫기 이미지 확대 보기 김도균 신임 강원랜드 대표이사가 2일 하이원 그랜드호텔에서 열린 취임식에서 인사말을 하고 있다. 강원랜드 제공

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김도균 신임 강원랜드 대표이사가 2일 취임했다.김 대표는 이날 하이원 그랜드호텔 그랜드볼룸에서 취임식을 갖고 집무에 들어갔다.김 대표는 취임식에서 “강원랜드는 주민들의 간절한 염원과 희생 위에 세워진 상생의 결정체이자 지역 경제를 지탱하는 핵심 앵커기업이다”고 밝혔다.그러면서 핵심 경영 방향으로 ▲글로벌 공공형 복합리조트로 도약 ▲지역 경제 활성화를 위한 상생 플랫폼 구축 ▲조직문화 혁신을 제시했다.김 대표는 “창립 30주년이라는 대전환의 문턱에서 위기를 기회로 전환하고, 강원랜드와 석탄산업전환지역의 미래를 한 단계 업그레이드시킬 확실한 변곡점을 만들어 내겠다”고 말했다.앞서 지난달 26일 강원랜드는 제34차 임시주주총회를 열고 김도균 대표이사, 유정배 부사장, 장경열 상임감사위원을 선임했다.