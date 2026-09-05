자전거 탄 노인 차로 치어 숨지게 하고 도주한 20대 외국인 유학생 긴급체포

세줄 요약 전북 익산에서 우즈베키스탄 국적의 20대 유학생이 경차를 몰다 자전거를 타던 80대 노인을 치어 숨지게 하고 도주해 긴급체포됐다. 경찰은 음주나 약물 운전은 아니었던 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사 중이다. 익산서 20대 유학생, 노인 치고 도주

80대 자전거 이용자 숨져 도주치사 적용

경찰, 음주·약물 여부 제외하고 경위 조사

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자전거를 탄 노인을 차로 치어 숨지게 하고 달아난 외국인 유학생이 경찰 조사를 받고 있다.5일 연합뉴스에 따르면 전북 익산경찰서는 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(도주치사) 혐의로 우즈베키스탄 국적의 A(21)씨를 긴급체포해 조사 중이다.A씨는 이날 오전 1시 42분쯤 익산시 왕궁면의 한 도로에서 경차를 몰다가 자전거를 탄 80대 B씨를 치어 숨지게 하고 달아난 혐의를 받고 있다.당시 A씨는 음주나 약물 운전 상태는 아니었던 것으로 파악됐다.경찰 관계자는 “피의자가 인근 학교에 재학 중이어서 불법 체류 신분은 아니다”라면서 “정확한 사고 경위를 조사하고 있다”고 전했다.