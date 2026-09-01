대구시 민선 9기 첫 추경안 제출… 민생경제·첨단산업 인프라에 집중 투입

세줄 요약 대구시가 민생경제 회복과 미래 성장기반 마련을 위해 12조6053억원 규모의 민선 9기 첫 추가경정예산안을 편성했다. 중소기업 자금, 소비 촉진, 택시 수수료 지원과 함께 AI 전환, 청년 창업, 재난안전, 교통 인프라 사업에 재원을 집중했다. 민생경제 회복 위한 379억원 집중 편성

AI 전환·첨단산업 인프라 430억원 투입

도로·철도·버스 등 교통망 개선 1195억원

이미지 확대 추경안 편성 설명하는 김정기 대구시 행정부시장 김정기 대구시 행정부시장이 1일 오후 시청 동인청사 기자실에서 ‘2026년 제2회 추가경정예산안’ 편성과 관련해 브리핑을 하고 있다. 2026. 9. 1. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 추경안 편성 설명하는 김정기 대구시 행정부시장 김정기 대구시 행정부시장이 1일 오후 시청 동인청사 기자실에서 ‘2026년 제2회 추가경정예산안’ 편성과 관련해 브리핑을 하고 있다. 2026. 9. 1. 뉴시스

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대구시가 민생경제 회복과 미래 성장기반 마련을 위해 12조 6053억원 규모의 민선 9기 첫 추가경정예산안을 편성했다.김정기 대구시 행정부시장은 1일 언론브리핑을 통해 기정예산(12조 1988억원)보다 4065억원(3.3%) 늘어난 올해 2회 추경안을 시의회에 제출했다고 밝혔다.이번 추경은 시정비전인 ‘변화와 성장, 더 나은 내일’ 실현을 위해 편성됐다. 재원은 순세계잉여금 1192억원, 보조금 491억원, 세외수입 584억원, 지방채 1090억원 등으로 충당했다.핵심 분야별로는 우선 민생경제 활성화에 379억원을 투입한다. 중소기업 경영안정자금 융자 규모를 1조 2500억원으로 늘리고, 총 2500억원 규모 대출의 보증료 지원에 14억원을 신규 편성했다. 소비 촉진 행사(50억원)와 택시 카드결제 수수료 전액 지원(6억4000만원)도 포함됐다.미래 인공지능(AI) 대전환과 인프라 확충에는 430억원이 쓰인다. 전기차 구매 지원 예산을 40억원 늘려 지원 물량을 6919대로 확대한다. 수성알파시티 인공지능 전환(AX) 혁신허브 구축(24억 3000만원), 국가로봇테스트필드 실외이동로봇 시험평가센터 구축(17억 4000만원) 등 첨단 산업 실증·인증 기반도 강화한다.청년 지원과 인재 양성 분야에는 203억원을 편성했다. RISE 사업(131억원)과 경북대 캠퍼스 혁신파크 조성(30억원)을 비롯해 청년창업펀드(20억원) 및 첨단전략산업펀드(8억원) 출자로 1조원 규모 신성장펀드 조성을 뒷받침한다.재난안전과 복지, 의료 등 시민 일상 수호에는 540억원을 배정했다. 하수관로 정비 등 재해예방 사업에 177억5000만원을 투입하며, 난임시술비 지원 횟수 제한을 완전히 없애기 위해 43억원을 추가 투입한다.산단·교통 인프라 개선에는 1195억원이 투입된다. 조야~동명 광역도로 건설(210억원), 상화로 입체화(172억원) 등을 속도감 있게 추진하고, 도시철도 4호선은 공론화를 통해 추진 방향을 잡을 방침이다. 시내버스(287억원) 및 도시철도(201억원) 적자보전 등 필수 경비 1318억원도 함께 편성됐다.김 부시장은 “어려운 재정 여건을 고려해 본예산에 반영하지 못한 법정·의무경비와 국비 매칭 사업 등 필수사업을 우선 정상화하고, 민생 경제 회복과 미래 성장동력 확보를 위한 핵심 사업 추진에 중점을 두고 추경 예산을 편성했다”고 말했다. 이번 추경안은 제328회 대구시의회 정례회 심의를 거쳐 오는 16일 최종 확정된다.