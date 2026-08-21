“잠수 중 사라졌다” 목포해경…진도 해상서 조류에 떠밀린 40대 잠수부 긴급 구조

신고 접수 1시간 만에 갯바위서 무사히 발견

해경 “해상 작업 시 기상 및 지형 파악 필수”

이미지 확대 목포해양경찰은 지난 20일 오후 3시 44분쯤 진도군 병풍도 인근 해상에서 조류에 떠밀려 물 속에서 사라진 40대 잠수부를 구조했다. (목포해경 제공) 닫기 이미지 확대 보기 목포해양경찰은 지난 20일 오후 3시 44분쯤 진도군 병풍도 인근 해상에서 조류에 떠밀려 물 속에서 사라진 40대 잠수부를 구조했다. (목포해경 제공)

세줄 요약 전남 진도군 병풍도 인근 해상에서 전복 채취를 위해 잠수하던 40대 남성이 강한 조류에 떠밀려 고립됐다. 동료 신고를 받은 목포해경은 경비함정과 구조대를 급파해 수색했고, 약 1시간 만에 갯바위에 있던 남성을 발견해 무사히 구조했다. 건강 상태도 이상이 없었다. 진도 병풍도 인근 해상 잠수부 조류에 고립

동료 신고 뒤 목포해경 경비함정·구조대 급파

약 1시간 만에 갯바위서 발견해 무사 구조

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전남광주 진도군 인근 해상에서 잠수 작업을 하던 중 조류에 떠밀려 고립된 40대 남성이 해경에 의해 긴급 구조됐다.21일 목포해양경찰서(서장 최원식)에 따르면 지난 20일 오후 3시 44분쯤 진도군 병풍도 인근 해상에서 “함께 잠수 작업 중이던 동료 A씨(40대)가 물 속에서 나오지 않는다”는 일행의 신고가 접수됐다.신고를 접수한 해경은 즉시 경비함정과 구조대 등 가용 세력을 현장으로 급파해 대대적인 수색 작업을 벌였다.수색 끝에 해경 경비함정은 신고 접수 약 1시간 만인 오후 4시 45분쯤, 사고 지점 인근 갯바위에 앉아 구조를 기다리고 있던 A씨를 발견해 무사히 구조했다.조사 결과 A씨는 전복을 채취하기 위해 잠수 작업을 하던 중 강한 조류에 떠밀려 인근 갯바위로 피신했던 것으로 확인됐다. 구조 당시 A씨의 건강 상태에는 별다른 이상이 없는 것으로 파악됐다.현장에서 A씨를 구조한 정원기 경사는 “신고 접수 후 신속한 수색을 펼쳐 소중한 생명을 구할 수 있었다”며 “해상 작업 시에는 언제나 기상 조건과 주변 지형을 충분히 파악하고, 만일의 사고에 대비해 안전장비를 철저히 갖춰달라”고 당부했다.