‘천안 시민 AI 온라인 캠퍼스’ 개방…162개 무료 강좌

세줄 요약 천안시가 한국기술교육대학교와 협력해 시민 전용 AI 온라인 캠퍼스를 개설했다. 시민은 전용 플랫폼과 시청 누리집 퀵링크로 24시간 접속해 AI 기초, 생성형 AI 활용, 산업 적용 사례 등 162개 무료 강좌를 들을 수 있다. 천안시민 AI 온라인 캠퍼스 개방

13개 분야 162개 무료 강좌 제공

전용 플랫폼·퀵링크로 24시간 접속

이미지 확대 천안시민 AI 온라인 캠퍼스’ 누리집 메인 화면 갈무리. 닫기 이미지 확대 보기 천안시민 AI 온라인 캠퍼스’ 누리집 메인 화면 갈무리.

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충남 천안시는 시민 누구나 인공지능(AI)을 학습할 수 있는 ‘천안시민 AI 온라인 캠퍼스’를 운영한다고 2일 밝혔다.AI 온라인 캠퍼스는 한국기술교육대학교 온라인평생교육원과 협력해 천안시민을 위한 별도의 온라인 학습공간을 구축했다.시민들은 24시간 언제나 온라인 전용 학습 플랫폼(cheonan.step.or.kr)에 접속해 개인 일정에 맞춰 원하는 강좌를 자유롭게 수강할 수 있다.시민들의 접근성을 높이기 위해 시청 누리집에도 바로가기(퀵링크)로도 가능하다.프로그램은 AI 기초부터 생성형 AI 활용, 산업 현장 적용 사례 등 13개 분야 총 162개 교육과정으로 무료다.시는 지역 대학 및 교육기관과 협력해 시민 맞춤형 AI 교육 기회를 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.장기수 천안시장은 “AI는 시민 일상의 필수적인 도구가 되고 있다. 시민들이 AI를 쉽게 배우고 실생활에 활용할 수 있도록 교육 인프라를 지속해서 넓혀가겠다”고 말했다.