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총기 살펴보는 한성숙 총리
한성숙(오른쪽) 국무총리가 20일 정부서울청사에서 ‘공습대비 민방위 훈련’이 진행되는 가운데 총기를 살펴보고 있다. 이날 훈련에는 한 총리를 비롯한 청사 직원과 경찰특공대, 종로소방서 소방관, 청원경찰 등 3200여명이 참가해 화생방·화재 대응, 비상구호물품 및 응급처치 실습 등을 진행했다.
이지훈 기자
이지훈 기자
한성숙(오른쪽) 국무총리가 20일 정부서울청사에서 ‘공습대비 민방위 훈련’이 진행되는 가운데 총기를 살펴보고 있다. 이날 훈련에는 한 총리를 비롯한 청사 직원과 경찰특공대, 종로소방서 소방관, 청원경찰 등 3200여명이 참가해 화생방·화재 대응, 비상구호물품 및 응급처치 실습 등을 진행했다.
2026-08-21 6면
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