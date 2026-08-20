총기 살펴보는 한성숙 총리

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

총기 살펴보는 한성숙 총리

이지훈 기자
이지훈 기자
입력 2026-08-20 23:54
수정 2026-08-21 00:03
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
총기 살펴보는 한성숙 총리
총기 살펴보는 한성숙 총리 한성숙(오른쪽) 국무총리가 20일 정부서울청사에서 ‘공습대비 민방위 훈련’이 진행되는 가운데 총기를 살펴보고 있다. 이날 훈련에는 한 총리를 비롯한 청사 직원과 경찰특공대, 종로소방서 소방관, 청원경찰 등 3200여명이 참가해 화생방·화재 대응, 비상구호물품 및 응급처치 실습 등을 진행했다.
이지훈 기자


한성숙(오른쪽) 국무총리가 20일 정부서울청사에서 ‘공습대비 민방위 훈련’이 진행되는 가운데 총기를 살펴보고 있다. 이날 훈련에는 한 총리를 비롯한 청사 직원과 경찰특공대, 종로소방서 소방관, 청원경찰 등 3200여명이 참가해 화생방·화재 대응, 비상구호물품 및 응급처치 실습 등을 진행했다.

이지훈 기자
2026-08-21 6면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이날 정부서울청사에서 진행된 훈련의 명칭은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로