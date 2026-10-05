오키나와 호텔서 30대 여성 숨져…미 해병대원 강도살인 혐의 체포

세줄 요약 오키나와 호텔 객실에서 30대 여성이 숨진 채 발견돼 주일미군 해병대원이 강도살인 혐의로 체포됐다. 경찰은 CCTV와 소지품 동선을 추적해 용의자를 검거했다. 일본 정부는 미국에 강력히 항의하며 수사 협조와 재발 방지를 요구했다. 호텔 객실서 30대 여성 숨진 채 발견

미 해병대원 강도살인 혐의로 체포

일본 정부, 미국에 강력 항의와 재발 방지 요구

이미지 확대 고자 겐타 오키나와현 지사가 2026년 10월 4일 일요일 오키나와현 나하시의 현청에서 취재진에게 주일미군 해병대원 살인사건에 대해 발언하고 있다. 교도통신=AP뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 고자 겐타 오키나와현 지사가 2026년 10월 4일 일요일 오키나와현 나하시의 현청에서 취재진에게 주일미군 해병대원 살인사건에 대해 발언하고 있다. 교도통신=AP뉴시스

이미지 확대 2025년 2월 18일 일본 남부 오키나와 본섬 기노완시의 미 해병대 후텐마 비행장에 MV-22 오스프리 수송기들이 주기돼 있다. AP 자료사진 닫기 이미지 확대 보기 2025년 2월 18일 일본 남부 오키나와 본섬 기노완시의 미 해병대 후텐마 비행장에 MV-22 오스프리 수송기들이 주기돼 있다. AP 자료사진

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일본 오키나와의 한 호텔에서 현지 30대 여성이 숨진 채 발견돼 주일미군 해병대원이 강도살인 혐의로 체포됐다. 일본 정부는 미국 측에 강력히 항의하고 수사 협조와 재발 방지 대책을 요구했다.4일 교도통신과 NHK, 오키나와타임스 등에 따르면 오키나와현 경찰은 후텐마 기지 소속 미 해병대 데빈 제이콥 발라드(20) 일병을 강도살인 혐의로 체포했다.피해 여성은 지난 3일 새벽 나하시의 한 호텔 객실에서 발견됐다. 호텔 직원이 “여성이 의식을 잃은 채 쓰러져 있다”고 신고해 구급대가 출동했지만 여성은 이미 숨진 상태였다.경찰은 약 200명 규모의 특별수사본부를 꾸리고 호텔 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 분석해 피해 여성과 함께 객실에 들어간 남성을 추적했다.CCTV에는 발라드 일병이 여성의 지갑과 배낭 등 소지품을 들고 호텔을 빠져나가는 모습이 담긴 것으로 전해졌다. 피해자의 소지품은 이후 호텔 주변에서 발견됐다.경찰은 같은 날 밤 오키나와시 유흥가에서 발라드 일병을 발견해 검거했다. 그는 조사에서 여성의 사망 사건에 대해 “모르는 일”이라며 혐의를 부인한 것으로 알려졌다.일본 경찰은 발라드 일병의 신병을 확보한 상태로 미군 수사기관과 협력해 피해자의 정확한 사망 원인과 사건 경위를 조사할 방침이다.다카이치 사나에 일본 총리는 4일 엑스(X·옛 트위터)에 “지극히 잔인하고 흉악한 사건이 발생한 것은 매우 유감스럽다”며 피해자를 애도하고 유가족을 위로했다.이어 “일본 정부는 미국 측에 강력히 항의하는 한편 최대한의 수사 협조, 미군의 기강 확립, 사건·사고 재발 방지를 강력히 요구했다”고 밝혔다.고이즈미 신지로 방위상과 후나코시 다케히로 외무차관도 미국 측에 항의했다. 조지 글래스 주일 미국대사는 깊은 유감을 표명하고 수사에 전적으로 협조하겠다고 밝혔다. 미군 제3해병원정군도 유족에게 애도를 표하며 “이번 사태를 무겁게 받아들인다”고 했다.오키나와에서는 미군 관련 강력사건이 반복돼 왔다. 1995년 미군 3명이 초등학생 여아를 납치해 성폭행한 사건은 대규모 항의 시위와 후텐마 비행장 반환 합의의 계기가 됐다. 2016년에는 전직 해병대원인 미군 군속이 20세 일본인 여성을 성폭행하고 살해한 뒤 시신을 유기해 이후 무기징역을 선고받았다.오키나와현 공식 통계에 따르면 1972년부터 지난해까지 미군·군속과 이들의 가족이 연루된 형사사건은 6000건을 넘고, 흉악범죄는 600여건에 이른다. 일본 국토 면적의 약 0.6%인 오키나와에는 일본 내 미군 전용시설 면적의 약 70%가 집중돼 있다.미일 주둔군지위협정(SOFA)에 따라 미국 측이 먼저 확보한 미군 피의자의 신병은 기소 전까지 미국 측이 보유할 수 있다. 이번 사건에서는 일본 경찰이 미군 시설 밖에서 용의자를 검거해 신병을 확보했다.