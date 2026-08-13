‘3번 무산 끝 원점’ 광주 소각장 부지 공모…이번엔 될까

전남광주특별시, 14일부터 60일간 네번째 공모…내년 초 결정

광주권 5개 자치구, 후보지 신청받아 검토·확인한 뒤 시에 제출

300m이내 세대주 50% 이상 동의…선정 자치구엔 500억 지원

부지비 제외 사업비 3400억…2030년까지 완공 목표지만 ‘빠듯’

이미지 확대 3차 공모 당시 최적 후보지로 선정됐던 광산구 삼거동 일대. 전남광주통합특별시 제공 닫기 이미지 확대 보기 3차 공모 당시 최적 후보지로 선정됐던 광산구 삼거동 일대. 전남광주통합특별시 제공

세줄 요약 광주 광역자원회수시설 후보지 공모가 위장전입 논란으로 3차 선정이 취소된 뒤 4차 모집에 들어갔다. 14일부터 10월12일까지 60일간 공개모집을 진행하고, 올해 말이나 내년 초 최종 후보지를 정할 계획이다. 다만 2030년 직매립 금지 전 준공은 사실상 어려워 보인다. 위장전입 논란으로 3차 후보지 선정 취소

광주 소각장 4차 공개모집 14일부터 진행

2030년 전 준공 시한 맞추기 어려운 상황

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

3차례 공모를 거쳐 후보지까지 선정됐다가 위장전입이 드러나면서 결국 무산됐던 광주 소각장 후보지 선정작업이 재개됐다. 하지만 후보지 선정이 장기간 지연되면서 ‘폐기물직매립이 금지되는 오는 2030년까지 소각장 건설’이라는 시한은 사실상 맞추기가 어려워졌다.전남광주통합특별시는 광주권역 광역자원회수시설(소각장)의 입지 후보지 4차 모집을 오는 14일부터 10월12일까지 60일 동안 진행한다고 13일 밝혔다.통합특별시는 앞서 추진한 3차 공모에서 선정된 최적 후보지가 ‘위장전입에 따른 응모요건 미충족’으로 자격이 취소됨에 따라 4차 공모에 나서게 됐다. 통합특별시는 이에 앞서 지난 6일 입지선정위원회 심의와 특별시-자치구 회의를 거쳐 ‘공개모집 방식’으로 입지를 선정하기로 최종 결정했다.소각장은 부지 매입비를 제외하고 총 3240억원의 사업비가 투입된다. 하루 생활폐기물 처리량 650t 규모로 조성되며, 대상 지역은 광주지역 5개 자치구 전역이다.응모하려면 신청부지 경계로부터 300m 이내 실제 거주하는 주민등록상 세대주의 50% 이상 동의를 받아야 한다. 또 신청인과 토지소유자가 다른 경우에는 신청 면적의 60% 이상 및 토지소유자 수의 60% 이상에 대한 매각동의를 함께 제출해야 한다.광주 5개 자치구는 접수된 부지에 대해 입지여건, 법규 적합 여부, 응모요건 등을 검토·확인한 후 전남광주통합특별시에 제출하게 된다. 이후 입지선정위원회는 조사계획을 수립하고 전문기관의 입지 타당성조사 결과 등을 고려해 이르면 올해 말, 늦어도 내년 초 최종 후보지를 확정할 계획이다.통합특별시는 특히 4차 공모를 통해서도 후보지가 나오지 않을 경우 특별시가 직접 후보지를 지정하는 방안도 적극 검토키로 하고 이같은 내용을 공모제안서에 포함시켰다.최종 입지로 선정된 자치구에는 500억원 규모의 특별지원금이 교부되며, 주민편익시설 설치와 주민지원기금 조성도 추진된다.정미경 자원순환과장은 “2030년 생활폐기물 직매립 금지조치에 따라 광주지역 5개 자치구 전체를 아우르는 광역자원회수시설이 반드시 필요한 상황”이라며 “지역의 미래를 위한 입지후보지 공모에 많은 관심과 협조를 바란다”고 말했다.